To będzie najlepszy/najgorszy rok dla VOD w Polsce

Już lada moment HBO GO przekształcone zostanie w HBO Max. Najważniejsze informacje zebralismy dla Was w osobnym materiale, a teraz mogę tylko dodać, że od 8 marca każdy z nas dostanie nie lada gratkę, ponieważ sporo klasyków oraz nowości nareszcie będzie można zobaczyć w zadowalającej oprawie wizualnej i dźwiękowej. To także rozszerzenie katalogu na nowe materiały z całej rodziny WarnerMedia, więc Warner Bros., Warner TV, Nickelodeon czy Max Originals oraz DC. Lista produkcji będzie naprawdę obszerna, ale to nie koniec, bo... Latem zadebiutuje Disney+, a później spodziewamy się premiery SkyShowtime, czyli tworu, który raczej nie jest bliżej znany polskiej widowni.

HBO Max, Disney+ i SkyShowtime w Polsce w 2022

To wszystko spowoduje, że rynek VOD w Polsce będzie jeszcze bardziej nasycony, a widzowie będą zmuszeni do decydowania portfelem - utrzymywanie 5 czy 6 aktywnych subskypcji będzie dla wielu niewykonalne. Rotowanie abonamentami jest wciąż możliwe, bo każda platforma daje szansę anulowania usługi po miesiącu, ale przy cotygodniowych premierach odcinków trudno odmówić sobie możliwości zobaczenia nowych epizodów, gdy tylko się pojawią. 2022 będzie więc najlepszym okresem dla wielu widzów, gdyż doczekamy się trzech ważnych premier (i jeszcze więcej nowych treści na które czekamy), ale koszty utrzymywania dostępu do platform będą rosł i jeszcze trudniej przyjdzie nam być na bieżąco z nowościami. Więcej w odcinku podcastu.

