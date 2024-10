To będzie arcyciekawy pojedynek nowych polskich seriali - który wybierzesz?

Wzmożona aktywność platform VOD w Polsce przekłada się na liczne premiery lokalnych produkcji. "Śleboda" Michała Gazdy będzie pierwszym oryginalnym tytułem SkyShowtime, natomiast "Przesmyk" jest realizowany przez Jana P. Matuszyńskiego dla serwisu Max. Obydwa seriale będzie można obejrzeć w grudniu i obydwa projekty zapowiadają się naprawdę świetnie.

"Śleboda" przenosi nas w malownicze, ale i pełne tajemnic Tatry. Główną bohaterką jest Anka Serafin, młoda antropolożka z Krakowa, która przyjeżdża w góry w poszukiwaniu własnych korzeni i spokoju. Jej plany zostają jednak brutalnie przerwane, gdy natrafia na zmasakrowane zwłoki starego górala, Jana Śleboda. To makabryczne odkrycie wciąga ją w wir intryg i mrocznych sekretów skrywanych przez lokalną społeczność.

Śledztwo w sprawie śmierci Śleboda odsłania mroczną stronę Podhala, gdzie dawne tradycje i wierzenia mieszają się z brutalną rzeczywistością. Anka, próbując rozwikłać zagadkę, musi zmierzyć się nie tylko z podejrzliwymi mieszkańcami, ale także z własnymi demonami przeszłości. W jej śledztwo angażują się również dwie inne osoby: Sebastian, ambitny dziennikarz szukający sensacji, oraz Jędrek, lokalny policjant, z którym Anka łączyła młodzieńcza miłość. W rolę Anki wciela się Maria Dębska, znana z filmów "Boże Ciało" i "Moje córki krowy". Sebastiana gra Maciej Musiał, popularny aktor młodego pokolenia, a Jędrka - Piotr Pacek, który zdobył uznanie rolą w serialu "Chyłka".

Za reżyserię "Śleboda" odpowiada Michał Gazda, twórca takich hitów jak "Znachor" i "Wataha", a ostatnio reżyser "Napadu" dla Netfliksa. Scenariusz serialu powstał na podstawie bestsellerowej powieści Małgorzaty Fugiel-Kuźmińskiej i Michała Kuźmińskiego.

Thriller sensacyjny, osadzony w realiach współczesnego świata szpiegowskiego, naznaczonego narastającym konfliktem i międzynarodowymi napięciami. Śledzimy losy Ewy Oginiec, agentki wywiadu, która po osobistej tragedii pragnie porzucić służbę i rozpocząć nowe życie. Jej plany komplikują się, gdy jej partner, również agent, zostaje zdemaskowany przez rosyjski wywiad i znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Ewa zostaje wciągnięta w wir intryg i szpiegowskich rozgrywek, ukazujących mechanizmy międzynarodowych prowokacji i walkę wywiadów w dobie wojny hybrydowej. Serial ukazuje kulisy pracy wywiadu, pełne intryg, zdrady i moralnych dylematów.

To jest taka historia szpiegowska, ale nie tylko. Bardzo przełamująca pewne stereotypy, jeśli chodzi o konstrukcję postaci. Szalenie aktualna na pewno, bo choć akcja dzieje się w 2021, to dotyczy rzeczy, które nas ciągle otaczają, każdego dnia dotykają wprost i nie wprost. Jestem bardzo podekscytowany, żeby to już ujrzało światło dzienne. - Jan P. Matuszyński dla tvn.pl