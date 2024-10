W 2025 roku czeka na fanów animacji prawdziwy rarytas. Czy będzie hitem, tego nie wiemy, ale możemy być pewni, że kto obejrzy ten nie pożałuje. W końcu do tej pory autor nadchodzącego serialu nie zawiódł swoich fanów. Nadchodzi Lazarus Shinichira Watanabego i studia MAPPA, na zlecenie Adult Swim.

Powrót twórcy Cowboya Bebopa z nową historią

W końcu dostaliśmy pierwszy, konkretny podgląd przyszłorocznego serialu. Nie znamy jeszcze dokładnej daty, lecz poznaliśmy już kilka szczegółów, które zaostrzają apetyt. Wiadomo, że będzie 13 odcinków, dzięki którym zajrzymy w 2052. rok, który jest wypełniony... Pokojem. Wszystko dzięki niezwykłej tabletce Hapuna, stworzonej przez naukowca specjalizującego się w neurologii, doktora Skinnera.

Wskutek oddziaływania na ludzi tej substancji, nikt nie spostrzegł, że Skinner gdzieś zniknął. Tak minęły trzy lata, tylko po to, aby twórca Hapuny obwieścił mrożące krew w żyłach oświadczenie. Sekretem zaszytym w jego środku przeciwbólowym, jest trzyletni licznik, odmierzający dzień od pierwszego jego spożycia. Gdy czas upłynie, źle się to dla wszystkich skończy. Ale jest nadzieja, szaleniec jest wciąż w ukryciu, lecz gdy zostanie odnaleziony, wraz z nim antidotum na katastrofę. Zostało 30 dni.

Świeży zwiastun pozwolił nam poznać Axela, uciekającego przed Lazarusem. Międzynarodową grupą, która ma jeden cel, znaleźć Skinnera i stworzyć lek na coś, co jeszcze niedawno było przez wszystkich nazywane cudem.

Będzie znajomo, lecz to zupełnie inny ton

Fani Cowboy'a Bebopa od lat czekali na coś, co zapełni pustkę w ich sercu, która powstała po ostatnim odcinku tej wybitnej serii. Zakończenie zamykające pierwszy i ostatni sezon kosmicznej przygody jak żadna inna. Jazz, strzelaniny i grupa łowców głów, przyczynili się do stworzenia atmosfery, której na próżno szukać gdzie indziej. Te głosy były na pewno słyszane i przez twórcę tego tytułu, ale jak powiedział dla Polygonu, po prostu tego nie czuł.

"Zrobiłbym więcej (Bebopa), gdybym poczuł, że jest to słuszne. Ale tego nie czułem. Wierzę, że zmuszenie kogoś do zrobienia science fiction akcji lub innej rzeczy, nie jest właściwą drogą do stworzenia czego dobrego. Muszę czuć, że chcę to coś zrobić. W moim katalogu nie ma niczego, czego nie chciałem stworzyć", powiedział Watanabe.

Dlatego też nie ma co oczekiwać powtórki z rozrywki, chociaż zwiastun uderza w znajome struny. Nie da się zaprzeczyć, że DNA Bebopa jest obecne. Twórca zwraca uwagę, że to ślad pozostawiony przez scenarzystkę Keiko Nobumoto, z którą współtworzył Lazarusa. Niestety nie doczekała premiery po walce z rakiem przełyku. Watanabe zaczął poważnie myśleć o kolejnej produkcji SF w trakcie produkcji Blade Runnera: Black Out 2022. Historia zaś została zainspirowana przez trwający kryzys opioidowy w Stanach Zjednoczonych i wiszącą, ciężką aurę zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych.

Wybitni artyści nadadzą wyjątkowy ton

Wokół produkcji zebrała się naprawdę niesamowita grupa artystów, brzmi to jak oklepany frazes, ale naprawdę jak się spogląda na listę zaangażowanych, to serce się raduje. W sceny akcji będzie zaangażowany Chad Stahelski, znany z pracy nad Johnem Wickiem i jeżeli to oznacza, że tak samo jak przy okazji Carole and Tuesday (innej serii Watanabego) zostanie wykorzystana rotoskopia, czekają nas niezapomnienie płynne walki.

Futurystyczną, lecz subtelną atmosferę po stronie dźwiękowej, zapewnią muzycy Floating Points i Bonobo, a to wszystko doprawi jazzowy saksofonista Kamasi Washington. Idealne połączenie zabierze nas po trosze do Cowboya Bebopa, lecz kierując w niezbadane terytorium 2052 roku, spowitego mgłą Hapuny.

Z premierą zwiastunu, został ogłoszony angaż, który wielu ucieszy. Do aktorów głosowych dołączyli Megumi Hayashibara i Koichi Yamadera, grający kluczowe role Faye i Spike'a w legendarnej serii. Poza nimi wystąpią Mamoru Miyano (Death Note), Maaya Uchida (Chainsaw Man), Yuma Uchida (Jujutsu Kaisen), Makoto Furukawa (Kaiju No. 8), Manaka Iwami (Kami Kuzu Aidoru) i Akio Otsuka (Spy x Family).

Wszystkie odcinki są już gotowe.