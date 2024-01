The Last of Us: wiemy, kto zagra kluczową rolę w drugim sezonie!

To już oficjalnie koniec wszelkich spekulacji. Wiemy, kto wcieli się w kluczową postać w drugim sezonie The Last of Us!

Drugi sezon The Last of Us nadchodzi wielkimi krokami!

Serial The Last of Us od HBO bez wątpienia uchodzi za jedno z najdoskonalszych dzieł, które są adaptacją gier wideo w historii — a być może nawet za najwybitniejsze. Produkcja zdobyła serca milionów widzów, w tym tych, którzy nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z grą od Naughty Dog. Dlatego też po udanym pierwszym sezonie wszyscy z niecierpliwością oczekują na premierę kolejnej odsłony.

Źródło: Liane Hentscher/HBO

Zdjęcia do drugiego sezonu rozpoczęły się w bieżącym miesiącu roku w Vancouver. Co do daty premiery drugiego sezonu The Last of Us, nie należy spodziewać się, aby miała ona miejsce przed rokiem 2025.

Wiemy, kto wcieli się w rolę Abby w drugim sezonie The Last of Us!

Abby to kluczowa postać dla kontynuacji The Last of Us, a jak opisują ją twórcy: Abby jest utalentowaną żołnierką, której czarno-białe spojrzenie na świat zostaje wystawione na próbę, gdy szuka zemsty za tych, których kocha. Wiemy, że drugi sezon serii będzie wierny grze, a dziś wreszcie wszystkie spekulacje na temat tego, kto wcieli się w rolę bohaterki, zostały ucięte — oficjalnie zostało to potwierdzone. W roli Abby na ekranie serialu HBO wystąpi Kaitlyn Dever.

Dever możemy znać z takich filmów jak Nie ocali cię nikt, Szkoła melanżu, Bilet do raju, Niewiarygodne czy Rosaline. Co ciekawe, Dever miała wcielić się w rolę Ellie — stwierdzono jednak, że młodsza aktorka będzie lepiej nadawać się do tej roli, z tego względu postawiono na Bellę Ramsey. Jak się jednak okazuje, nic straconego; Dever zagra w The Last of Us od HBO. Jak oceniacie tę decyzję? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Hollywood Reporter