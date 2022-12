TIDAL stale się rozwija, jednak mam wrażenie, że wciąż nie dorównuje pozostałym usługom strumieniowania muzyki. Choć zostawia w tyle konkurencję pod względem jakości audio, tak w innych obszarach nadal mu daleko do tego co oferują najpopularniejsze serwisy. Firma stara się jak może i co rusz zapowiada nowe funkcje. W ostatnim czasie wprowadzono m.in. profile, na których użytkownicy TIDALa mogą udostępniać swoje ulubione playlisty rodzinie, znajomym i fanom muzyki na całym świecie.

Profile to pierwszy krok TIDAL w uczynieniu streamingu bardziej społecznym i wspólnotowym, co jest nieodłączną częścią doświadczania muzyki

Jeśli nie korzystaliście wcześniej z oferty TIDAL, to właśnie warto nadrobić zaległości - tym bardziej, że serwis wystartował ze świąteczną promocją.Z oferty 2 miesiące w pakiecie TIDAL HiFi za 4 złote można skorzystać do końca stycznia 2023 roku. Niestety skierowana jest tylko dla nowych użytkowników TIDAL więc jeśli chcecie posłuchać muzyki w naj. Po okresie promocyjnym można kontynuować subskrypcję za 19,99 zł. Można też przejść na wyższy pakiet HiFi Plus. Oferuje on format audio w jakości do 9216 kbit/s - Master Quality Authenticated (MQA), Dolby Atmos, Sony 360 Reality Audio i HiFi.

Wybierając ten plan można też wesprzeć swoich ulubionych artystów. Przy tym abonamencie 10% opłaty za subskrypcję trafia do wykonawców, których słuchamy najczęściej. Ten niespotykany nigdzie indziej program zapewnia wykonawcom dostęp do dodatkowych środków, które trafiają bezpośrednio do nich, a płatność jest dodatkiem do tantiem wypłacanych za streaming. Miesięczny dostęp do TIDAL HiFi Plus kosztuje 39,99 zł.

TIDAL za 4 zł na dwa miesiące. Ciekawa alternatywa dla Spotify i Apple Music

TIDAL stara się zainteresować nowych użytkowników wprowadzając do swojej oferty zróżnicowanych artystów - także tych odpowiedzialnych za ścieżki dźwiękowe do gier wideo. Nie da się jednak ukryć, że część graczy słucha w tle swojej własnej muzyki lub szuka "składanek", które podkręcą rozgrywkę w nieco inny sposób niż oryginalny soundtrack. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom graczy, TIDAL kilka tygodniu temu uruchomił specjalną sekcję z playlistami tematycznymi oraz szybkim dostępem do ścieżek dźwiękowych najpopularniejszych tytułów - bez względu na platformę. Jeśli jesteście graczami, subskrybujecie TIDAL i lubicie spędzać czas przy muzyce z gier - odwiedźcie koniecznie ten link.