TicWatche nareszcie dostępne w Polsce. Wiele modeli do wyboru

Pojawienie się w Polsce marki TicWatch to bardzo dobra wiadomość, ponieważ do tej pory z ich dostępnością były pewne problemy. Już teraz do wyboru w polskich sklepach jest kilka modeli TicWatch.

O TicWatchach usłyszeliśmy pierwszy raz kilka lat temu, ponieważ dość głośno zrobiło się o kampanii crowdfundingowej na Kickstarterze. W tamtym okresie rynek smartwatchy wyglądał nieco inaczej - dominacja Apple Watcha nie była tak oczywista, zróżnicowanych urządzeń z Wear OS nie brakowało, ale duża część producentów szła na skróty. Zamiast zaoferować coś świeższego, bardziej pomysłowego i dopracowanego, niektórzy stawiali na prostotę i poza własnym logo oraz systemem Google nie oferowali nic więcej konsumentom. Nie powiem, że nie powstało wtedy kilka ciekawych modeli, ale TicWatch na pewno wyróżniał się wtedy na tle całej konkurencji.

TicWatch oficjalnie w Polsce

Dziś TicWatch to marka, która ma w swoim portfolio wiele modeli do wyboru i wkracza do oficjalnej sprzedaży w naszym kraju. Smartwatche TicWatch można już zamawiać w wielu sklepach w Polsce (Euro RTV AGD, Media Expert, Media Markt) oraz u operatora Orange. Do ich ofert trafiło w sumie 8 różnych modeli, co zwiększa szanse na to, że wybierzecie coś dla siebie. Wśród nich znalazły się droższe, lepiej wyposażone wersje - nawet dwa ekrany! - oraz te tańsze, które posiadają podstawowe czujniki i pozbawione są funkcji smart. Jako, że opaski są dość popularne w naszym kraju, to propozycja TicWatcha może trafić na dobry grunt, a my postaramy się sprawdzić niektóre z nich, gdy tylko staną się dostępne.

TicWatch Pro 3 dostępny w Polsce

Największe wrażenie robi oczywiście TicWatch Pro 3, który posiada najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon Wear, 1 GB pamięci RAM i dwuwarstwowy wyświetlacz. Dzięki temu może działać nawet do 45 dni, bo używany jest monochromatyczny panel, który pobiera znacznie mniej energii. Zegarek posiada Wi-Fi, NFC oraz eSIM, ponieważ współpracuje z sieciami LTE. Wyceniono go na 1799 zł.

Poza nim na polskim rynku dostępne są TicWatch Pro (2020), TicWatch Pro S 2021, TicWatch E2, TicWatch S2, TicWatch GT.

TicWatch Pro 2020

TicWatch Pro 2020 wyposażony został w procesor Qualcomm Snapdragon Wear oraz 1 GB pamięci RAM, a także 4 GB pamięci flash i akumulator o pojemności 415 mAh. Posiada technologię warstwowego wyświetlacza, który w energooszczędnym trybie essential, po jednokrotnym ładowaniu, pozwala na pracę do 30 dni. Zegarek spełnia normę IP68, jest więc odporny na zalania i kurz, a standard wojskowy MIL-STD-810G gwarantuje działanie w wyjątkowo ekstremalnych warunkach, m.in. w temperaturze do -20ºC i do 50ºC. Funkcja TicHealth umożliwia monitoring tętna, snu i poziomu stresu. Model ten dostępny jest w kolorze czarnym i srebrnym za 1099 zł.

TicWatch Pro S 2021

TicWatch Pro S 2021 wyposażony został w procesor Qualcomm Snapdragon Wear 4100 oraz 1 GB RAM i 8 GB pamięci flash, a także wydajny akumulator o pojemności 415 mAh, co umożliwia pracę urządzenia od 2 do 5 dni w trybie smart, zaś w energooszczędnym trybie essential do 30 dni. Zegarek jest odporny na kurz i zalania – spełnia normy IP68. Został on wyposażony w funkcję TicHealth, która pozwala mierzyć tętno, saturację, kontrolować jakość snu i poziom stresu oraz TicHearing, mierzącą hałas z otoczenia od 30 do 130 dB i ostrzegającą o potencjalnym uszkodzeniu słuchu. Posiada moduł NFC do płatności zbliżeniowych. TicWatch Pro S 2021 w kolorze czarnym dostępny jest w cenie 1199 zł.

TicWatch E2

TicWatch E2 model posiada procesor Qualcomm Snapdragon Wear 2100, 4 GB pamięci flash i 512 MB pamięci RAM, akumulator o pojemności 415 mAh oraz klasę odporności 5 ATM, pozwalającą na pływanie do głębokości 50 m. Wyposażony jest w czujnik umożliwiający pomiar tętna oraz tryby sportowe, obsługiwane przez funkcję TicMotion AI. Smartwatch dostępny jest w kolorze czarnym w cenie 799 zł.

TicWatch S2

TicWatch S2 wyposażony został w procesor Qualcomm Snapdragon Wear 2100 oraz 512 MB RAM i 4 GB pamięci flash. Pojemność baterii wynosi 415 mAh i na jednym ładowaniu zegarek działa do dwóch dni. Z kolei standard wojskowy MIL-STD-810G gwarantuje działanie w wyjątkowo ekstremalnych warunkach, czyli w temperaturze do -20ºC stopni i do 50ºC, nawet przy dużej wilgotności czy kurzu. Funkcja TicHealth umożliwia monitoring tętna, snu i poziomu stresu. Oprócz monitoringu aktywności sportowej samouczące się algorytmy rozpoznają styl pływacki oraz policzą okrążenia i uderzenia w trakcie pływania. Wszystkie kluczowe pomiary wydajności, jak czas okrążenia, prędkość są automatycznie zapisane i wygenerowane zaraz po ukończeniu treningu. Model ten dostępny jest w kolorze białym w cenie 699 zł.

TicWatch GTH

TicWatch GTH z baterią o pojemności 260 mAh, został wyposażony w czujniki, umożliwiające monitorowanie parametrów takich jak tętno, natlenienie krwi, temperatura ciała, analiza snu oraz poziomu stresu. Posiada 14 trybów sportowych i tryb TicMotion, automatycznie wykrywający rozpoczęcie aktywności, a dzięki klasie odporności 5 ATM możliwe jest korzystanie z niego podczas pływania. Dostępny jest w kolorze czarnym w cenie 399 zł.