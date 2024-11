Zespół astronomów rozsianych po całym świecie odkrył trzy ultramasywne galaktyki, których masy niemal dorównują Drodze Mlecznej, a ich powstanie datowane jest na pierwszy miliard lat po Wielkim Wybuchu. Stawia to nieco na głowie to, co wiemy o procesach formowania się gwiazd i galaktyk we wczesnym Wszechświecie, sugerując, że były one znacznie bardziej wydajne, niż dotychczas sądzono — stanowi to więc wyzwanie dla istniejących modeli kosmologicznych.

