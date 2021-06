Hit HBO powraca. Zwiastun filmu o młodym Tony Soprano

Po ujrzeniu takiej zapowiedzi jeszcze bardziej niecierpliwie będę wyczekiwał października, bo właśnie wtedy film „Wszyscy święci New Jersey” zawita na HBO Max. Podobnie jak „Godzilla vs. Kong”, „Obecność 3” czy „Wonder Woman 1984”, film o młodości Tony’ego Soprano trafi do polskich kin i nastąpi to z dniem 29 października. Film oczywiście wchodzi do amerykańskich kin, ale tam produkcja tego samego dnia zawita także na HBO Max, gdzie będzie dostępna przez 31 dni. Nawet jeśli HBO Max pojawi się przed 29 października w Polsce, to nie powinniśmy liczyć na to, że „Wszyscy święci New Jersey” będą jednocześnie dostępni do obejrzenia online i w kinach, bo ta strategia dotyczy tylko rynku amerykańskiego.

