Fundacja na Apple TV+ od 24 września

Do tej pory Apple było bardzo oszczędne jeśli chodzi informacje o postępach prac nad serialem Fundacja na bazie kultowych już powieści Isaaca Asimova. Pierwszy raz o tym tytule usłyszeliśmy rok temu podczas WWDC i później pojawiały się tylko pojedyncze zdjęcia. Aż do teraz, kiedy to Apple potwierdziło datę premiery i pokazało pełny, ponad dwuminutowy trailer. Pierwsze trzy odcinki serialu trafią do serwisu Apple TV+ już 24 września 2021 roku, a kolejne będą publikowane w tygodniowych odstępach w każdy piątek. W sumie pierwszy sezon będzie składał się z 10 odcinków. Za realizację produkcji odpowiada David Goyer, który pracował wcześniej przy takich tytułach jak Wonder Woman, Człowiek ze stali, Terminator: Mroczne przeznaczenie oraz serialach Flash Forward oraz DaVinci Demons.

Fundacja opowiada historię upadku galaktycznego imperium rządzonego przez Kleony, trzech władców, którzy są klonami tej samej osoby w różnym wieku i w ten sposób zapewniają sobie ciągłość „dynastii”. Porządek w tym idealnym świecie zaburza genialny matematyk, dr. Hari Seldon, który ogłasza, że imperium chyli się ku upadkowi i w najbliższych latach pogrąży się w chaosie, który spowoduje utratę osiągnięć ludzkości. Tragedii nie da się zapobiec, ale dr. Seldon proponuje aby utworzyć Fundację, skarbnicę wiedzy, którą należy ukryć w najdalszym zakątku galaktyki. Rządzącym się to oczywiście nie podoba, ale dr. Seldon zamierza dopiąć swego i uratować dziedzictwo ludzkości przed zapomnieniem.