"The Mandalorian" debiutował w 2019 roku. W tamtym momencie Disney+ nie dotarło jeszcze do większości krajów, w których jest już obecne, ale to nie przeszkodziło w popularyzacji serialu. Dobre opinie bardzo szybko rozprzestrzeniły się po Sieci, a ze względu na ograniczoną dostępność widzowie radzili sobie na inne sposoby. Najnowszy, nadchodzący 3. sezon "The Mandalorian" będziemy mogli zobaczyć już w dniu debiutu na Disney+ także w Polsce.

Data premiery 3. sezonu The Mandalorian. Ile będzie odcinków?

Oczekiwanie na nowe odcinki nie będzie trwało długo, bo premiera 3. sezonu "The Mandalorian" nastąpi już 1 marca. Przypominamy jednak, że Disney+ nie udostępni wszystkich odcinków jednocześnie, a będzie co tydzień dodawać kolejne epizody na platformę. Jon Favreau, twórca serialu, potwierdził, że 3. sezon będzie liczyć 8 odcinków.

Zwiastun 3. sezonu The Mandalorian

Opublikowany przed kilkoma godzinami zwiastun trwa niepełne 2 minuty. Zdradza, że podróż tytułowego bohatera z Grogu będzie kontynuowana, a na swojej drodze będą spotykać kolejne (nie)znane postacie z uniwersum i odwiedzać (nie)znane nam bliżej lokalizacje, jak Mandalore i Coruscant. Niektóre z nich był już wspominane, ale serial ukaże je w tej formie po raz pierwszy, więc będzie to nie lada gratka dla największych fanów. Akcja rozgrywa się po wydarzeniach z "Księgi Boby Fetta". Jeśli jeszcze nie oglądaliście spin-offa, to macie czas do początku marca, by go nadrobić - całość dostępna jest na Disney+.

W obsadzie wracają Pedro Pascal (Mandalorianin), Katee Sackhoff (Bo-Katan Kryze), Carl Weathers (Greef Karga), Amy Sedaris (Peli Motto) oraz Giancarlo Esposito (Moff Gideon), więc kluczowe z punktu widzenia wcześniejszych odcinków postacie ponownie zobaczymy na ekranie. Co ciekawe, przez krótki moment widzimy Jedi z aktywnymi mieczami świetlnymi, ale nie są to znane nam postacie, jak Luke czy Ahsoka. Według niektórych jest to zbliżona wizualnie scena Rozkazu 66 do tej, którą pokazano w "Księdze Boby Fetta". 3. sezon serialu skupi się na staraniach Mando w odzyskaniu honoru w oczach swoich pobratymców. To dlatego jednym z celów podróży jest planeta Mandalore, ale według zwiastuna główny bohater nie zastanie tam sprzyjających rozmowom warunków. Materiał wideo zdradza też, że będziemy świadkami używania mocy przez Grogu AKA Baby Yodę w obronie własnej, ale możemy spodziewać się, że nie będzie to jedyna sytuacja, w której młodziak się na to zdecyduje.

3. sezon The Mandalorian wygląda lepiej

Trudno przeoczyć to, jak wygląda teraz serial. Mimo, że od początku nie można mu było zarzucić zbyt wiele pod względem wizualnym, to jednak pewne działania mające na celu zmniejszenie wydatków były zauważalne. Trzeci sezon imponuje rozmachem i licznymi efektami, a niektórzy zwracają uwagę w komentarzach, że serial nareszcie wykracza poza wcześniejszej wykorzystywaną paletę barw. Zawartość zwiastuna pokazuje, że na brak akcji nie będziemy narzekać, choć szczerze liczę na to, że nie zostaną porzucone elementy, które sprawiały, że tak dobrze oglądało się pierwsze sezony. Zbudowanie odpowiednio klimatu i wprowadzenie specyficznej atmosfery odbyło się także dzięki spokojnemu rozwojowi akcji, dlatego miejmy nadzieję, że 3. sezon będzie bazował na tym, co działało wcześniej. Producenci serialu szykują nam nie lada niespodzianki, ponieważ mówi się, że wśród gości pojawi się nawet Christopher Lloyd.