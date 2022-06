Uwielbiana przez widzów trójka prowadzących The Grand Tour została zauważona w Gdańsku. Wiele wskazuje na to, że mogą to być prace nad nowym odcinkiem programu na Prime Video.

Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May od kilku lat stanowią trio prowadzące program The Grand Tour. To oczywiście nowa produkcja we współpracy z Amazonem, ponieważ wszyscy trzej nie występują już w Top Gearze po zwolnieniu Clarksona. Mimo, że program BBC jest kontynuowany, to chyba The Grand Tour cieszy się większym zainteresowaniem za sprawą wspomnianej trójki, która ma ta też sporą grupę fanów w Polsce.

The Grand Tour kręcone w Polsce. Clarkson, Hammond i May w Gdańsku

Być może już niedługo będziemy mieli okazję zobaczyć nasze polskie drogi i nietypowe pojazdy w programie Amazonu, gdyż czytelnicy serwisu trojmiasto.pl zwrócili uwagę na obecność trzech prezenterów na gdańskich ulicach. Za kawalkadą aut podążała ekipa filmowa, więc najwyraźniej powstają nowe epizody programu motoryzacyjnego, które zobaczymy niedługo na Prime Video. Wedle informacji z Reddita, ekipa kręci aktualnie dwa odcinki specjalne - jeden w Polsce, drugi w Skandynawii, ale nie wiemy, kiedy będzie je można zobaczyć online. Nic nie wskazuje też na to, by panowie mieli przyjrzeć się przykładom polskiej motoryzacji lub popularnym na polskich drogach autom.

Według Auto Świata, trójka przemieszczała się autami na brytyjskich rejestracjach: Clarkson prowadził Mitsuoka Le-Seyde zbudowaną przez Japończyków na bazie Nissana Silvii S13, Hammond zasiadł za kółkiem Chevroleta SSR, a May kierował Crosley'a Convertible. Już teraz można jednak zacząć wyczekiwać uszczypliwych i zabawnych komentarzy popularnego trio na temat naszych dróg i kierowców, bo oprócz opowiadania głównej historii każdy z nich regularnie odnosi do odwiedzanego kraju i regionu.