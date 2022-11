Długo musimy czekać na serial "The Continental", którego akcja rozgrywa się w świecie Johna Wicka, ale wreszcie poznajemy konkrety. Wiemy, że serial pojawi się w przyszłym roku i na jakiej platformie będzie go można obejrzeć.

The Continental - gdzie obejrzymy serial prequel Johna Wicka?

Historia tego projektu była dość pokręcona, ale nareszcie wychodzi na prostą. Zamiast typowego serialu mamy dostać trzy epizody o długości filmów pełnometrażowych i w Stanach Zjednoczonych "The Continental" trafi na platformę Peacock. Dziś wiemy, że międzynarodową dystrybucją tego tytułu zajmie się Prime Video należące do Amazonu. Produkcja będzie dostępna na tym serwisie globalnie poza Izraelem i Bliskim Wschodem. Według tej informacji powinniśmy się spodziewać premiery "The Continental" na Prime Video także w Polsce. To oznaczałoby, że SkyShowtime, które zmierza do Polski w lutym 2023 roku, nie przejmie tego serialu do własnej oferty.

Keanu Reeves niestety nie zagra w serialu The Continental

O czym opowie The Continental?

Głównym bohaterem "The Continental" będzie młody Winston Scott, którego w filmach grał Ian McShane. W serii wcieli się w niego Colin Woodell, a my odwiedziemy Nowy Jork i tytułowy hotel w latach 70., gdzie również placówka służyła jako centrum wymiany informacji i schronienie dla płatnych zabójców. Według zapowiedzi będzie nam dane poznać historię jego kariery i starania w walce z demonami przeszłości. Zobaczymy, jak przejmuje władzę w The Continentalu będącym sercem kryminalnego półświatka.

Czy Keanu Reeves zagra w serii The Continental?

W projekcie pojawią się znajome i nowe twarze, ale nie powinniśmy się spodziewać angażu Keanu Reevesa, który nie zagra w "The Continental". Potwierdzono, że powróci do roli w dwóch kolejnych odsłonach "Johna Wicka", za to w serii wystąpią: Ayomide Adegun, jako młody Charon, Peter Greene, jako Wuj Charlie, Mel Gibson zagra Cormaca, Ben Robson Frankiego, Hubert Point-Du Jour wcieli się w Milesa, Jessica Allain zagra Lou, Mishel Prada zagra KD, a Nhung Kate wystąpi jako Yen.