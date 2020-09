Powstanie spin-off świetnego The Boys od Amazona

Spin-off opowie historię rozgrywającą się na amerykańskiej uczelni, na której uczą się młodzi superbohaterowie. Dzieciaki muszą bardzo się starać, przekraczając swoje wszelkie psychiczne i fizyczne granice, aby w przyszłości móc otrzymać jak najlepsze kontrakty w największych miastach. Nie znamy jeszcze tytułu produkcji, jednak już teraz twórcy gwarantują nam świetną zabawę. Burze hormonalne młodzieży doprowadzą do całej masy intensywnych, ale i bardzo zabawnych wydarzeń, których staniemy się świadkami. Ponownie zostanie nam zaserwowana dynamiczna fabuła pełna brawurowej akcji.

To jeden z najważniejszych seriali tego roku. Chuligani z „The Boys” wrócili i musicie ich obejrzeć

Scenarzystą pilotażowego odcieka oraz showrunnerem będzie Craih Rosenberg (The Boys, Po zachodzie słońca). W ekipie producenckiej znajdą się osoby współpracujące przy oryginalnej wersji serialu. W ekipie znaleźli się Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz i Pavun Shetty. Nie wiemy jeszcze, jacy aktorzy pojawią się w serialu. Produkcja z pewnością będzie szansą dla młodych artystów na wypłynięcie i pokazanie się szerokiej publiczności. Spin-off The Boys to naprawdę interesujące przedsięwzięcie, które zapewne przyciągnie do siebie spore grono widzów.