To będzie ostra jazda bez trzymanki. „The Boys” wracają z 2. sezonem – zwiastuny narobiły apetytu!

The Boys to jedna z najlepszych niespodzianek wśród seriali

„The Boys” nie było raczej serialem, na który czekano. Owszem, pierwsze zapowiedzi robiły dobre wrażenie, ale gdzieś pomiędzy oglądanymi scenami pojawiała się myśl, że już to widzieliśmy. Realistyczne podejście do superbohaterów jest coraz częstszym zabiegiem, dlatego na samym początku (w okolicach premiery) nowy serial Amazonu mnie do siebie nie przekonał. Nie na tyle, bym jak najprędzej rozpoczął seans całości (bo na Prime Video pojawiają się od razu wszystkie odcinki, zupełnie tak samo jak na Netfliksie), ale po pierwszym odcinku wiedziałem jedno: chcę jak najszybciej poznać zakończenie tej historii (sezonu).

Opieranie się na komiksach to nic nowego, jeśli chodzi o seriale i filmy, ale w dużej mierze mamy do czynienia z pompatycznymi obrazkami walczących o wolność i dobro nadludzi. Zawsze znajdzie się jakiś super przeciwnik, który będzie dążył do zniszczenia planety lub wszechświata, a ci, którym kibicujemy staną mu na drodze. Schemat powielany w niemalże każdym filmie o superbohaterach mimo wszystko nie nudzi się, ponieważ nowa wizualna otoczka wokół tego rodzaju przygód oraz delikatne przymrużenie oka na skróty fabularne zmieniają te powtarzalne produkcje w źródło rozrywki i frajdy. „The Boys” kroczyło zupełnie inną ścieżką.

Inny niż pozostałe seriale o superbohaterach. The Boys świeci przykładem

W świecie, gdzie superbohaterowie pilnują porządku i sprawiedliwości, nie wszystko jest jednak takie kolorowe. Ich ludzka strona jest równie pełna wad, co nasza, a super moce sprawiają, że mogą sobie pozwalać na zdecydowanie więcej. Dopilnowanie własnych interesów czy rozrywka na zupełnie innym, bezkarnym poziomie to ich codzienność. Czy postawienie się im w ogóle ma sens? Gdy nasz główny bohater, Hughie Campbell, traci dziewczynę i spotyka na swojej drodze mściciela Billy’ego Butchera, okazuje się, że zwykli ludzie nie muszą być na straconej pozycji. Dobitna i miejscami wręcz brutalna strona „The Boys” sprawia, że serial pokazuje pazura, którego brakuje innym produkcjom. W efekcie ogląda się go aż tak dobrze.

Wieści o drugim sezonie krążą od dawna, ale im bliżej premiery, tym więcej możemy oglądać materiałów promocyjnych. Prime Video opublikował wcześniej dwa dość długie klipy, które zawierają sceny z nadchodzących odcinków. Dzięki nim wiemy, że charakter serialu się nie zmienił – nadal będzie konkretnie i wulgarnie. Najnowszy klip to pierwszy ze zwiastunów, który pokazuje w jakiej sytuacji znalazła się ekipa wyrzutków, którzy postanowili postawić się superbohaterom. Jest ona punktem wyjścia do nowego sezonu, więc można być pewnym, że nowy sezon będzie pełen akcji.

The Boys – 2. sezon. Data premiery, zwiastuny, obsada

W drugim sezonie do swoich ról powrócą Karl Urban (Billy Butcher), Jack Quaid (Hughie), Erin Moriarty (Starlight), Chace Crawford (The Deep). Dzięki flashbackom powrócić mają także postacie, które pożegnaliśmy w 1. sezonie. Nie wiemy jeszcze, kogo zagra Patton Oswalt, ale jego udział w serialu został oficjalne potwierdzony. Wygląda też na to, że w obsadzie znalazł się Jeffrey Dean Morgan. Premiera 2. sezonu „The Boys” została zaplanowana na 4 września.

Jego zawartość pozostaje oczywiście słodką tajemnicą i niewiele ponad to, co widzimy w zwiastunach zdradzają twórcy oraz członkowie obsady. Skala wydarzeń w nowym sezonie ma być jednak znacząco większa, co sugeruję ujęcia angażujące wojskowych i nowego członka Seven. Stormfront z pewnością będzie powiewem świeżości i może mocno namieszać w fabule. Tym bardziej, że napędzająca zemstę Butchera sprawa dotycząca jego żony okazała się mieć zupełnie inny koniec, niż sądziliśmy.