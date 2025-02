Testy nuklearne w kosmosie. To może być przełom

NASA we współpracy z General Atomics Electromagnetic Systems chce przeprowadzić testy napędu jądrowego. Może być to prawdziwa rewolucja, która skutecznie skróci czas podróży kosmicznych.

Ludzkość musi przezwyciężyć wiele trudności, zanim postawi stopę na innych planetach. Jednym z uciążliwych problemów, ale oczywiście nie jedynym, są odległości między planetami. Taka podróż na Marsa przy wykorzystaniu aktualnych technologii trwałaby ponad 8 miesięcy. Można zatem śmiało powiedzieć, że nawet większość planet Układu Słonecznego nie jest dla nas dostępna.

Reklama

Pierwsi ludzie, którzy postawią stopę na Marsie, mogą polecieć tam rakietą napędzaną reaktorem jądrowym. Choć brzmi to jak science fiction, postępy w technologii nuklearnego napędu termicznego przybliżają nas do realizacji tego śmiałego celu.

Napęd nuklearny kluczem do eksploracji kosmosu?

Niedawno firma General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS), we współpracy z NASA, osiągnęła kluczowy etap w rozwoju paliwa dla rakiet NTP, które może zrewolucjonizować podróże kosmiczne.

W ramach eksperymentów przeprowadzonych w Centrum Lotów Kosmicznych NASA im. Marshalla w Alabamie, naukowcy poddali nowe paliwo jądrowe serii intensywnych testów. Celem było sprawdzenie, czy materiał wytrzyma ekstremalne warunki panujące w przestrzeni kosmicznej. Paliwo zostało poddane sześciu cyklom termicznym, w których temperatura sięgała nawet 2600 stopni Kelvina (2326 stopni Celsjusza), symulując warunki panujące w reaktorze jądrowym podczas lotu.

– Wyniki testów są bardzo obiecujące. Udowodniliśmy, że paliwo jest w stanie przetrwać w ekstremalnych warunkach, co przybliża nas do realizacji bezpiecznych i niezawodnych misji kosmicznych z wykorzystaniem napędu jądrowego

– powiedział Scott Forney, prezes General Atomics.

Główną zaletą rakiet NTP jest ich potencjalna szybkość. Dziś podróż na Marsa zajmuje nawet 7-9 miesięcy, co wiąże się z ogromnym ryzykiem dla astronautów. Dłuższe misje wymagają większych zapasów żywności, wody i tlenu, a także bardziej zaawansowanych systemów podtrzymywania życia. Dodatkowo, im dłużej astronauci przebywają w przestrzeni kosmicznej, tym większej dawce promieniowania kosmicznego są poddawani. Skrócenie czasu podróży mogłoby znacząco zmniejszyć te zagrożenia.

NASA, we współpracy z Agencją Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obrony (DARPA), planuje już pierwsze testy rakiet z napędem jądrowym. Agencja ma nadzieję, że demonstracyjny lot odbędzie się już w 2027 roku, co otworzy drogę do załogowych misji na Marsa w kolejnej dekadzie.

Reklama

Grafika: General Atomics