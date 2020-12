Na obudowie komputera widnieje logo harman/kardon, przyłożono się więc również do aspektu audio – spodziewałem się jednak chyba czegoś więcej. Z drugiej strony rozumiem, że przy takiej konstrukcji nie da się osiągnąć brzmieniowych cudów. Wiadomo, że słuchanie muzyki z laptopa to herezja, ale jeśli zmusi Was do tego sytuacja, zabrzmi to całkiem nieźle, a do filmów czy seriali w zupełności wystarczy. Na uwagę zasługuje tu również funkcja redukcji hałasu w mikrofonie komputera, co w dzisiejszych czasach ciągłych konferencji online jest naprawdę bardzo przydatne. Sprawdzałem, nikt z rozmówców nie powiedział żebym przełączył się na słuchawki, bo słabo mnie słychać – oczywiście takie rozwiązanie nie zastąpi dedykowanych peryferiów, ale nikt Wam nie urwie głowy jeśli na służbowej wideokonferencji użyjecie wbudowanych w ZenBooka mikrofonów.

Podzespoły i wydajność ZenBooka Flip S

Procesor: Intel Core i7-1165G7 (4 rdzenie, 8 wątków, 2.80-4.70 GHz, 12MB cache)

RAM: 16 GB (SO-DIMM LPDDR4x, 4266MHz)

Dysk: SSD 1 TB PCIe NVMe M.2

Ekran: OLED, 13,3 cala 3840 x 2160 (4K UHD)

Karta graficzna: Intel Iris Xe Graphics

Łączność: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), moduł Bluetooth

Złącza: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) – 1 szt.,USB Typu-C (z Thunderbolt 4) – 2 szt., HDMI – 1 szt.

Mała, lekka konstrukcja nie oznacza wcale, że komputerowi brakuje mocy. Sprzęt napędzają procesory Intela 11 generacji – do wyboru mamy tu wersję z Intel Core i7 lub Intel Core i5. Do tego do 16GB pamięci RAM LPDDR4X taktowanej zegarem 4266 MHz. Za grafikę odpowiedzialny jest zintegrowany układ Intel Iris X. Na dane przewidziano dysk SSD NVme o pojemności do 1TB. Za połączenie z siecią odpowiada szybka karta sieciowa WiFi 6.

Jeśli ktoś podchodzi do tego typu komputera z nastawieniem na wydajność w grach, to chyba pomylił adresy. Sprzęt przeznaczony jest do zwykłego, codziennego lub biznesowego użytkowania, oglądania wideo, pracy na dokumentach – dla niektórych do obróbki zdjęć, dużo rzadziej (czyli praktycznie w ogóle) do obróbki wideo. Kiedy wykorzystywałem go do codziennej pracy na Antywebie, czyli pisania tekstów, przeglądania stron (wciąż nie odszedłem z obozu Chrome), prostej obróbki zdjęć – w ogóle nie czułem braku mocy sprzętu. Jak na ultrabooka jest to mocna konfiguracja, a kulturą pracy sprzęt naprawdę miło zaskakuje. Daje o sobie znać dopiero kiedy robicie coś bardziej obciążającego – w moim przypadku był to testowy montaż w Adobe Premiere Pro. Trzeba pamiętać, że to ultrabook, a nie gamingowy laptop z dedykowanym układem graficznym. I w zasadzie tylko wtedy usłyszałem pracę wentylatorów, poczułem też że sprzęt może się zagrzać i uciąć przez to trochę mocy. Myślę jednak, że tego typu działania to margines i na urządzenie zdecydują się raczej osoby, dla których będzie to komputer typowo biznesowy, wyciągany na spotkaniach i podczas wieczornej pracy/podróży służbowych. W tych scenariuszach mocy Wam więc nie zabraknie.