Covid-19 odcisnął piętno na wynikach Tesli w 1. kwartale 2022

Covid-19 przypomina o sobie w Chinach

Tesla dostarczyła do klientów w 1. kwartale 2022 roku nieco ponad 310 000 samochodów, to wynik lepszy zaledwie o 2000 sztuk w porównaniu do poprzedniego kwartału, ale i tak robi wrażenie i jest najwyższym kwartalnym wynikiem w historii firmy. Elon Musk przyznał, że było to bardzo trudne z powodu braku komponentów do produkcji samochodów oraz wstrzymaniem pracy w fabryce w Szanghaju. W Chinach ponownie daje o sobie znać Covid-19, a przepisy w Państwie Środka są bezwzględne. Nie zmienia to jednak faktu, że Tesla jest w tym roku na najlepszej drodze do przebicia kolejnej bariery, ponad 1 mln sprzedanych aut.

Znaczną większość sprzedaży stanowiły samochody Model 3 i Model Y, których dostarczono do klientów ponad 295 000, pozostałe niespełna 15 000 pojazdów to znacznie droższe modele S i X. W najbliższym czasie te proporcje raczej się nie zmienią, a mogą tylko poprawić na korzyść tańszych modeli. Kilka tygodni temu uruchomiona została fabryka w Niemczech, niedaleko polskiej granicy, gdzie będzie powstawał Model Y, a na 7 kwietnia planowane jest otwarcie kolejnej fabryki w Austin w USA, gdzie w początkowej fazie również będzie powstawał Model Y. Tym samym wiele wskazuje na to, że Tesla jest na najlepszej drodze aby 2. kwartał 2022 był już znacznie lepszy i kolejne rekordy są tylko kwestią czasu.

Jedynym co może w tym przeszkodzić to ewentualny brak popytu na elektryczne samochody, ale patrząc na obecną politykę w USA i UE, raczej się na to nie zanosi. Tesla bez problemu znajduje klientów nawet pomimo ostatnich podwyżek cen swoich samochodów. Niestety ceny podnoszą wszyscy producenci samochodów, więc Tesla nie jest żadnym wyjątkiem. W zasadzie to mogliby się wyróżnić na plus, bo jak widać na poniższym filmie, produkcja w Berlinie jest w dużym stopniu zautomatyzowana. Warto poświęcić niespełna 3 minuty i zobaczyć jak powstaje Model Y w najnowocześniejszym zakładzie na świecie.

Robi wrażenie?