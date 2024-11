Tesla stworzy własne smartfony? Musk skomentował doniesienia

Plotki o tym, że Tesla może planować wyprodukowanie własnych smartfonów, sięgają 2022 roku, gdy Elon Musk przejął Twittera. Pojawiła się wtedy pogłoska o nadchodzącej blokadzie platformy społecznościowej w popularnych sklepach mobilnych Apple i Google. Informacja ta okazała się być wyssana z palca, jednak miliarder zdążył ją skomentować. Zapowiedział wtedy, że w przypadku takowej blokady, być może byłby zmuszony do stworzenia alternatywy dla duopolu Apple i Google.

Elon Musk, CEO Tesli i SpaceX, rozwiał plotki dotyczące potencjalnych planów produkcji smartfona przez jego firmę podczas rozmowy w popularnym podcaście „The Joe Rogan Experience”. W ostatnich latach pojawiały się spekulacje, że Tesla mogłaby wprowadzić na rynek własny telefon, który stanowiłby alternatywę dla dominujących systemów operacyjnych Android i iOS. Wielu fanów Tesli wyrażało zainteresowanie taką inicjatywą, jednak Musk wyjaśnił, że Tesla nie pracuje nad smartfonem i nie planuje tego robić, chyba że pojawi się taka konieczność.

Na pytanie Joe Rogana o możliwość produkcji telefonu przez Teslę, Musk stanowczo odparł: „Nie, nie robimy telefonu”. Wyjaśnił, że choć Tesla mogłaby stworzyć taki produkt, firma nie widzi obecnie takiej potrzeby. Miliarder zauważył, że system operacyjny ich samochodów bazuje na Linuksie, więc mieliby wszelkie zasoby technologiczne do stworzenia alternatywy dla Apple i Google, jednak nie jest to coś, czym byliby zainteresowani.

Tesla jest prawdopodobnie w lepszej pozycji do stworzenia nowego telefonu, który nie byłby ani Androidem, ani iPhonem, niż może jakakolwiek inna firma na świecie. Ale to nie jest coś, co chcemy robić, chyba że będziemy musieli