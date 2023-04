Tesla, czyli prawdziwy fenomen Elona Muska. Dlaczego ludzie kochają te samochody?

Wielu osobom na samą myśl o samochodach elektrycznych od razu przychodzi do głowy Tesla. Jedni Elona Muska kochają, inni — wręcz przeciwnie. Niezależnie jednak od tego trzeba przyznać, że pod względem EV wykonał mnóstwo pracy i dzięki temu wielu ludziom zmieniło się postrzeganie branży motoryzacyjnej. Co stoi za takim fenomenem tej firmy?

Kiedy i jak powstała Tesla? Kto jest jej założycielem?

Na początek warto zaznaczyć, że założycielem Tesli nie jest wyłącznie Elon Musk. Poza ekscentrycznym miliarderem, 1 lipca 2003 roku Teslę założyli: Martin Eberhard, Marc Tarpenning, J. B. Straubel oraz Ian Wright. Na tamten moment pełna nazwa firmy brzmiała Tesla Motors, lecz skrócono ją w 2017 roku.

Pierwszym dyrektorem generalnym Tesli był właśnie Eberhard, lecz w styczniu 2008 roku postanowił opuścić firmę, a wraz z nim odszedł Tarpenning. Kilka miesięcy później, bo dokładnie w październiku 2008, w rolę CEO wcielił się Elon Musk — i pełni tę funkcję do dzisiaj.

Nazwa firmy nawiązuje do Nikoli Tesli — przez wielu uważanego za najbardziej niedocenianego naukowca w historii, który konkurował z Thomasem A. Edisonem. Tesla był serbsko-amerykańskim inżynierem, elektrotechnikiem, radiotechnikiem i wynalazcą, który jednak urodził się w Chorwacji. Zasłynął on głównie z tego, że był konstruktorem wielu urządzeń do wytwarzania i wykorzystania prądu przemiennego (co tłumaczy jego konkurencję z Edisonem — ten uznawał wyłącznie prąd stały).

Tesla - wszystkie modele

Przejdźmy więc do tego, jakie Tesla ma modele samochodów w swoim portfolio. Warto nadmienić, że każdy model dostępny jest w różnych wersjach, które różnią się pojemnością baterii oraz mocą układu napędowego.

Tesla Roadster (2008) — pierwszy samochód Tesli i jednocześnie pierwszy pojazd elektryczny seryjnej produkcji z baterią litowo-jonową. Samochód był produkowany od 2008 do 2012 roku (Tesla więc wydała swoje pierwsze auto po 5 latach). W tamtym czasie Roadster robił spore wrażenie pod względem zasięgu — jako jedyne EV w 2008 roku był w stanie zagwarantować około 320 km na jednym ładowaniu.

— pierwszy samochód Tesli i jednocześnie pierwszy pojazd elektryczny seryjnej produkcji z baterią litowo-jonową. Samochód był produkowany od 2008 do 2012 roku (Tesla więc wydała swoje pierwsze auto po 5 latach). W tamtym czasie Roadster robił spore wrażenie pod względem zasięgu — jako jedyne EV w 2008 roku był w stanie zagwarantować około 320 km na jednym ładowaniu. Tesla Model S — stylizowane na coupé połączenie luksusowej limuzyny z liftbackiem klasy premium. Samochód zapowiedziano w 2011 roku, a produkowany jest od 2012 roku. Model przeszedł po drodze kilka restylizacji i doczekał się zmodernizowanego wyglądu.

— stylizowane na coupé połączenie luksusowej limuzyny z liftbackiem klasy premium. Samochód zapowiedziano w 2011 roku, a produkowany jest od 2012 roku. Model przeszedł po drodze kilka restylizacji i doczekał się zmodernizowanego wyglądu. Tesla Model X — samochód typu crossover, który został pierwotnie zapowiedziany w 2012 roku, lecz jest produkowany od 2015. Chociaż jest to całkowicie inny samochód, to powstał na bazie Modelu S — auta mają taką samą deskę rozdzielczą i mnóstwo elementów wnętrza. Znakiem charakterystycznym Modelu X są drzwi, które otwierają się do góry.

— samochód typu crossover, który został pierwotnie zapowiedziany w 2012 roku, lecz jest produkowany od 2015. Chociaż jest to całkowicie inny samochód, to powstał na bazie Modelu S — auta mają taką samą deskę rozdzielczą i mnóstwo elementów wnętrza. Znakiem charakterystycznym Modelu X są drzwi, które otwierają się do góry. Tesla Model 3 — przez wielu uważany za tak naprawdę „tańszy model S". Model 3 jest samochodem osobowym typu sedan klasy średniej, którego ceny w ostatnim czasie wahają się w okolicach 200 tysięcy złotych — i z tego względu samochód wzbudza spore zainteresowanie. Model 3 jest produkowany od 2017 roku.

— przez wielu uważany za tak naprawdę „tańszy model S". Model 3 jest samochodem osobowym typu sedan klasy średniej, którego ceny w ostatnim czasie wahają się w okolicach 200 tysięcy złotych — i z tego względu samochód wzbudza spore zainteresowanie. Model 3 jest produkowany od 2017 roku. Tesla Model Y — samochód został pierwszy raz zaprezentowany w 2019 roku, lecz jest w regularnej produkcji od 2020. Crossover powstał na platformie Modelu 3, lecz pozwala na skonfigurowanie miejsca dla łącznie siedmiu pasażerów.

— samochód został pierwszy raz zaprezentowany w 2019 roku, lecz jest w regularnej produkcji od 2020. Crossover powstał na platformie Modelu 3, lecz pozwala na skonfigurowanie miejsca dla łącznie siedmiu pasażerów. Tesla Cybertruck — to futurystyczny samochód elektryczny zbudowany z nierdzewnej stali i szkła pancernego, który został zaprezentowany w 2019 roku. Po wielu opóźnieniach Tesla planuje rozpoczęcie produkcji w swojej fabryce w Teksasie, a dostawy mają rozpocząć się w 2024 roku.

— to futurystyczny samochód elektryczny zbudowany z nierdzewnej stali i szkła pancernego, który został zaprezentowany w 2019 roku. Po wielu opóźnieniach Tesla planuje rozpoczęcie produkcji w swojej fabryce w Teksasie, a dostawy mają rozpocząć się w 2024 roku. Tesla Roadster — to w pełni elektryczny supersamochód, który maksymalnie wykorzystuje potencjał inżynierii aerodynamicznej do bicia rekordów w dziedzinie osiągów i efektywności. Auto mieści cztery osoby, a jego masowa produkcja ma ruszyć w 2023 roku.

— to w pełni elektryczny supersamochód, który maksymalnie wykorzystuje potencjał inżynierii aerodynamicznej do bicia rekordów w dziedzinie osiągów i efektywności. Auto mieści cztery osoby, a jego masowa produkcja ma ruszyć w 2023 roku. Tesla Semi — to elektryczny ciągnik siodłowy, który miał zwojować rynek transportu towarów i pokazać, że miejsce spalinowych ciężarówek jest w muzeum. Na ten moment nie można zamówić Semi na stronie, lecz dostęp do pojazdów mają między innymi takie firmy jak Pepsi czy Lay's.

Autopilot w Tesli — czym jest Full-Self Driving?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że Tesla nie oferuje na ten moment „w pełni autonomicznego trybu”. Firma Elona Muska, chociaż ma wielkie aspiracje i ambicje, to nadal nie oferuje takiej możliwości. Oczywiście, jest FSD (Full Self-Driving), lecz w wersji Beta — i pomimo dość mylącej nazwy, w tej chwili jest to wyłącznie asystent kierowcy „poziomu drugiego”.

Oznacza to, że chociaż samochód faktycznie potrafi sam jeździć i odnaleźć się na drodze w lepszy lub gorszy sposób, to kierowca ma cały czas być uważny i móc w dowolnej chwili przejąć sterowanie nad pojazdem. To zresztą jest sprawdzane przez sam samochód, który kontroluje, czy kierowca patrzy na drogę, czy nie zwraca na to uwagi, rozglądając się po samochodzie lub patrząc się w smartfon, oraz sprawdza, czy kierowca trzyma ręce na kierownicy.

Autonomiczna jazda w Teslach ma ogromny potencjał i nawet obecny stan Full Self-Driving robi spore wrażenie — z tego względu można uwierzyć, że wizja Muska może się kiedyś spełnić. No właśnie, kiedyś… bo na pewno nie tak szybko, jak prezes Tesli obiecuje.

Czy Tesla to bezpieczny samochód? Wszystkie funkcje firmy Elona Muska

Mnóstwo osób zadaje sobie również pytanie dotyczące wszystkich funkcji bezpieczeństwa zawartych w samochodach Tesli. Samochody Elona Muska oferują następujące technologie:

Kamera kabinowa — kamera kabinowa może określić nieuwagę kierowcy i zapewnić alarmy dźwiękowe, które przypomną, aby kierowca miał oko na drogę, gdy Autopilot jest włączony. Firma zaznacza również, że w celu ochrony prywatności, obrazy i wideo z kamery kabinowej nie opuszczają samego pojazdu i nie są przesyłane nikomu, w tym do samej Tesli — chyba że zdecydujemy się na udostępnianie danych.

— kamera kabinowa może określić nieuwagę kierowcy i zapewnić alarmy dźwiękowe, które przypomną, aby kierowca miał oko na drogę, gdy Autopilot jest włączony. Firma zaznacza również, że w celu ochrony prywatności, obrazy i wideo z kamery kabinowej nie opuszczają samego pojazdu i nie są przesyłane nikomu, w tym do samej Tesli — chyba że zdecydujemy się na udostępnianie danych. Alarm bezpieczeństwa — żadna rewelacja, a bardziej standard, lecz należy o tym wspomnieć. Alarm bezpieczeństwa zabrzmi, a światła zewnętrzne będą migać, jeśli zamknięty bagażnik lub drzwi zostaną otwarte bez użycia klucza.

— żadna rewelacja, a bardziej standard, lecz należy o tym wspomnieć. Alarm bezpieczeństwa zabrzmi, a światła zewnętrzne będą migać, jeśli zamknięty bagażnik lub drzwi zostaną otwarte bez użycia klucza. PIN to Drive to funkcja, która pozwala ustawić bezpieczną czterocyfrową weryfikację, którą należy wprowadzić przed przejechaniem pojazdu.

to funkcja, która pozwala ustawić bezpieczną czterocyfrową weryfikację, którą należy wprowadzić przed przejechaniem pojazdu. Sentry Mode — to funkcja, która pozwala monitorować podejrzane działania wokół pojazdu Tesli, gdy jest zaparkowany i zablokowany w określonych lokalizacjach. Po wykryciu podejrzanego ruchu pojazd zareaguje w zależności od ciężkości zagrożenia. Jeśli zostanie wykryte poważne zagrożenie, kamery w pojeździe rozpoczną nagrywanie, a system alarmowy zostanie aktywowany. Kierowca otrzyma wtedy alert z aplikacji Tesla o zaistniałej sytuacji.

Czy Tesla jest rewolucyjnym samochodem? Dlaczego ludzie podziwiają te samochody?

Tesla nie stworzyła samochodów elektrycznych. Mało kto może przypuszczać, lecz pierwsze EV powstały już ponad sto lat temu — mało tego, według niektórych źródeł, samochody elektryczne osiągnęły swój pierwszy rozkwit na przełomie XIX i XX wieku. Elon Musk sprawił jednak coś innego.

Model S, który jest produkowany od 2012 roku, niezwykle przyczynił się do zwiększenia popularności elektrycznych samochodów. Tesla tym modelem przekonała nie tylko klientów, ale zachęciła również konkurencyjne firmy do działania i dodawania własnych EV do swojego portfolio. Można pokusić się o stwierdzenie, że Tesla wprowadziła samochody elektryczne do mainstreamu — i pomimo niektórych problemów w ostatnim czasie, ma ogromny udział w rynku (szczególnie kiedy weźmiemy pod uwagę sprzedaż Modelu 3).

A co Wy sądzicie o Tesli? Jesteście fanami firmy Elona Muska, a może nawet sami posiadacie samochód tej marki? Dajcie znać w komentarzach!

