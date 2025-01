Ten gadżet zmienia Teslę w idealne auto służbowe. Niestety

S3XY Buttons – dla tych, którzy nie lubią ekranów dotykowych

Jedną z najistotniejszych cech samochodów marki Tesla jest charakterystyczny sposób obsługi elektroniki pokładowej. Z uwagi na wyeliminowanie tak wielu przycisków, jak tylko się dało, skupia się on na dużym ekranie dotykowym. Jest jednak spore grono kierowców, w tym również posiadaczy Tesli, którzy woleliby korzystać z fizycznych przycisków. Z myślą o nich firma Enhance wprowadziła do sprzedaży dwa rozwiązania, które czynią obsługę Tesli nieco bardziej analogową. Pierwszym z nich jest S3XY Knob, czyli pokrętło przypominające to, które doskonale znamy chociażby z samochodów marki BMW. Drugie to S3XY Buttons, czyli przyciski, do których przy pomocy aplikacji możemy przypisać określoną rolę. To właśnie one mogą stać się obiektem westchnień królów lewego pasa.

O nowości w aplikacji od Enhanced poinformował na portalu X Norbert Cała, prywatnie entuzjasta samochodów ze stylizowaną literą T na masce:

Wciskasz przycisk i auto samo pogania długimi. Nowa funkcjonalność S3XY Buttons

Jak nowe rozwiązanie działa w praktyce? Przykład opublikował sam producent S3XY Buttons. Wystarczy wcisnąć przycisk, by samochód mrugnął długimi zadaną ilość razy. Gdyby w tym czasie poganiany zreflektował się i posłusznie zjechał na prawy pas, ponowne użycie przycisku przerwie miganie.

Dzięki firmie Enhanced szeryfowie lewego pasa otrzymali akcesorium, które pomoże im jeszcze skuteczniej wkurzać pozostałych kierowców. Czyżby dzięki niemu mieli masowo przesiąść się do Tesli? Oby nie.