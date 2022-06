Teraz kino jest w domu - wystarczy odpowiedni telewizor

Jeszcze nie tak dawno temu po uruchomieniu telewizora jedyne, co mogliśmy zrobić to skakać po kanałach, szukając ciekawych treści. Planowanie seansów i nagrywanie wybranych tytułów mamy na szczęście za sobą.

Teraz, gdy włączymy telewizor, świetne treści w znakomitej jakości aż wyskakują z ekranu w każdej aplikacji VOD. Wśród nich są też nowości filmowe - wreszcie kino można mieć w domu. Wystarczy odpowiedni telewizor.

Każdy może mieć w domu kino

Duży ekran i solidne nagłośnienie to warunki, które można na własną rękę zapewnić we własnym zaciszu domowym. Wybór telewizora jest dziś o wiele łatwiejszy, a większe panele nie są tak rzadko spotykane i wysoko wyceniane. Przekątna wynosząca 55 cali staje się standardem, a bez większych przeszkód można zamówić nawet 98-calowy telewizor, który w odpowiednim pomieszczeniu stanie się naszym kinowym ekranem. Za przykład może posłużyć ogromny TCL 98C735, który dotarł do Polski w atrakcyjnej cenie. Co istotne, model ten nie sprawdzi się tylko jako domowe kino dzięki obecności Google TV, ale będzie też w sam raz dla graczy dzięki wysokiej częstotliwości odświeżania matrycy (120 Hz) oraz obecności dwóch złącz HDMI 2.1.

Cały rynek zauważył, że mnóstwo osób lubi spędzać czas we własnych czterech kątach, dlatego właśnie tam trafiają duże nowości - zaraz po premierze w kinach albo równo z nią. Co więcej, każda platforma VOD rządzi się nieco innymi prawami, dlatego możemy wybierać pomiędzy zróżnicowanymi ofertami pod względem katalogu i ceny. Niezależnie od wyboru, każda z subskrypcji jest wykupowana na miesiąc. Możemy wygodnie rotować abonamentami w zależności od tego, gdzie pojawiają się interesujące nas nowości. Oprócz subskrypcji istnieje też wiele usług, które o wiele wcześniej zapewniają dostęp do filmowych hitów oraz oferują tytuły, które w abonamencie nie bywają oferowane. Kilka lub kilkanaście złotych wystarczy, by wypożyczyć film w ultrawysokiej rozdzielczości 4K z HDR-em oraz dźwiękiem przestrzennym. Takie cechy techniczne filmu sprawiają, że nawet na największych ekranach możemy liczyć na dużą szczegółowość obrazu i świetne nasycenie zróżnicowanych scen.

Najgorętsza premiera VOD tego lata

Jedną z najgorętszych nowości na rynku VOD jest oczywiście wkroczenie Disney+ do Polski z niebywale bogatą biblioteką filmów, seriali, animacji i dokumentów. Na katalog składają się największe marki, jak Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic oraz Star. Ta ostatnia sekcja to miejsce, gdzie będą częściej zaglądać nieco starsi widzowie, ponieważ dodano tam seriale i filmy skierowane do dorosłych. Na nich czeka tam cała plejada klasycznych i docenianych seriali, jak “Zagubieni”, “Gotowe na wszystko”, “Skazany na śmierć”, “Głowa rodziny, “Simpsonowie”, “24”, “Castle”, “Chirurdzy”. Nie zabrakło też nowszych pokroju “American Horror Story”, “The Walking Dead” czy “Homeland”. Na uwagę zasługuje chociażby “American Horror Story” - nigdy wcześniej niedostępny online w Polsce, a jest to jedna z najciekawszych antologii serialowych w historii telewizji. Każdy z sezonów opowiada zupełnie inną, przerażającą i pokręconą historię.

Z nowości na pewno warto dać szansę “Zbrodniom po sąsiedzku”, “Zepsutej krwi” czy “Lekomanii” - to prawdziwe perełki. Pierwszy z seriali zabiera nas do Nowego Jorku, gdzie w jednym z budynków mieszkalnych dochodzi do morderstwa. Na własną rękę dochodzenie w tej sprawie prowadzi dwójka starszych panów i młoda dziewczyna - wcielają się w nich Steve Martin, Martin Short i Selena Gomez. Ich postacie to fani podcastów true crime, więc czują się jak ryba w wodzie. Dwa kolejne to bardzo oryginalne historie - “Zepsuta krew” opowie o wartym miliardy dolarów start-upie, którego działalność opierała się na marzeniach i kłamstwach założycielki, zaś “Lekomania” przedstawi nam okres kryzysu opioidowego w USA ze wszystkich możliwych perspektyw: firmy farmaceutycznej, handlowców, lekarzy oraz pacjentów i organów ścigania.

Wcześniej wymienione sekcje pękają w szwach pod naporem ogromu produkcji, które znają wszyscy. Wśród nich są klasyczne animacje sprzed dekad i nowsze bajki. Bez przeszkód zobaczymy “Brygadę RR” z Chipem i Dale’em z 1986 roku, a także “Pocahontas”, “101 dalmatyńczyków”, “Króla lwa” czy “Zakochanego kundla”. Dostępne są też wszystkie odsłony “Toy Story”, “Auta”, “Kraina lodu”, “Piraci z Karaibów”, “Muppety”, “Coco”, “Ratatuj”, “Luca” czy “Potwory i spółka”. Filmy i seriale dostępne są w polskiej wersji językowej z napisami lub dubbingiem do wyboru. Materiały dostępne są w jakości HD - wysoki bitrate sprawia, że nawet najbardziej dynamiczne sceny pozostają wyraźne i miłe dla oka.

Najnowsze megaprodukcje w uniwersum Star Wars czy Marvela też tu są, a lista tytułów w 4K to bardzo miłe zaskoczenie, bo produkcji jest naprawdę sporo i wśród nich znalazły się nie tylko nowości. Co więcej, wybrane filmy MCU po raz pierwszy udostępniono w formacie IMAX Enhanced. Dzięki temu część scen wypełni w całości ekran telewizora i będziemy mogli je zobaczyć bez czarnych pasków na górze i dole.

Disney+ to też miejsce, gdzie uniwersum Gwiezdnych Wojen i Marvela znacząco się poszerza dzięki serialom. Pozwalają one na poznanie historii Mandalorianina, Boba Fetty, a także Obi-Wana w okresach, o których nie opowiadały dotychczasowe produkcje. W przypadku Marvela są to nie tylko nowe przygody znanych postaci jak Wanda, Vision, Loki czy Hawkeye (oglądajcie dla występu naszego rodaka Piotra Adamczyka!), ale również “Moon Knight” i “Ms. Marvel”, których nigdy dotąd nie było na ekranie.

Jaki telewizor wybrać i jakie cechy uczynią seans przyjemniejszym?

By dostrzec wszystkie te niuanse i detale potrzebny jest dobry telewizor, a na taki wcale nie musimy wydawać majątku. Wśród dostępnych modeli od TCL są też te z panelami Mini LED, które charakteryzują się wyższym kontrastem oraz głębszą czernią ze względu na zwiększoną liczbę stref podświetlenia. Wyższa jasność i wsparcie dla Dolby Vision oznacza natomiast szerszy zakres tonalny, bardziej żywe kolory i lepsze wyświetlanie scen, w których jednocześnie obecne są bardzo jasne i ciemne elementy. Za przykład niech posłużą sceny z walkami w kosmosie, gdzie mamy bardzo ciemne tło z niezwykle jasnymi punktami, a także wszystkie ujęcia ukazujące wnętrza pomieszczeń oraz konkretnym widokiem za oknem - wszystko po to, by obraz był bliższy temu, co widzi w świecie rzeczywistym nasze oko.

W połączeniu z bogatą ofertą VOD z treściami o najwyższej jakości świetnie poradzą sobie modele z serii C83 dysponujące też technologiami Dolby Vision IQ oraz Dolby Atmos. Pierwsza z nich optymalizuje jasność obrazu, dostosowując ją do warunków oświetlenia w pomieszczeniu, a druga to najbardziej zaawansowany dźwięk przestrzenny, jakim możemy dysponować w naszym domu. Duża liczba filmów i seriali oferuje dźwięk w tym systemie, a dziś nawet wbudowane w telewizor głośniki są w stanie zapewnić odpowiednie wrażenia podczas seansu. Wspomniane modele C83 od TCL-a oferują system audio 2.1 marki ONKYO, a wyższe C93 to nawet 2.1.2, więc możemy liczyć na duży stopień przestrzenności dźwięku w naszym pomieszczeniu. Dolby Atmos nie przypisuje dźwięku do konkretnych kanałów w systemie audio, lecz do punktów w przestrzeni, dlatego całość lepiej brzmi w każdych warunkach - przy odgłosach natury, np. deszczu, przy eksplozjach, dialogach czy scenach pełnych muzyki.

Google TV i cała plejada aplikacji VOD

Całości dopełnia system Google TV pełen udogodnień jak nowy ekran główny z rekomendacjami i szybkim dostępem do oglądanych tytułów. Na platformę dostępne są najpopularniejsze aplikacje, w tym Disney+, Netflix, HBO Max, Prime Video, Apple TV, Viaplay czy CANAL+,a także nasze regionalne Player i Polsat Box Go, które pobierzemy wygodnie z Google Play Store. Zreorganizowany ekran główny Google TV to także kilka zakładek do wyboru u góry ekranu, dzięki czemu możemy szybko przełączać się pomiędzy kategoriami (filmy, seriale, ulubione) oraz sprawdzać, jakie tytuły są nam obecnie polecane do obejrzenia. Dedykowana karta z wyszukiwarką to natomiast szansa na błyskawiczne uzyskanie informacji, nawet o pogodzie czy wyniku meczu dzięki Asystentowi Google, ale też sposób na uruchomienie odtwarzania danego tytułu jedną komendą.

Zupełnie nowy ekran główny i system rekomendacji, cała plejada platform VOD z filmami i serialami do wyboru w znakomitej jakości oraz duży, nowoczesny telewizor - takie warunki zdecydowanie zasługują na miano kina domowego, a dziś może sobie na nie pozwolić coraz więcej osób dzięki przystępnym cenom.

Materiał powstał we współpracy z TCL