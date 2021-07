Ten reaktor jądrowy jest czysty i bezpieczny

Chiński czysty reaktor już w 2030 roku

Pierwszy prototypowy reaktor powinien być gotowy w sierpniu tego roku, a jego testy ruszyć już we wrześniu. Pełnoprawny reaktor komercyjny będzie natomiast gotowy do 2030 roku. Zostanie on najprawdopodobniej zbudowany w Wuwei, pustynnym mieście w prowincji Gansu. Chińscy urzędnicy postrzegają projekt również jako sposób na wspieranie międzynarodowej ekspansji Chin. Chodzi o rozszerzenie wpływów związanych z inicjatywą Jeden pas, jedna droga. Chodzi w niej o rozbudowanie infrastruktury łączącej Chiny, kraje Azji Środkowej, Bliskiego Wschodu, Afryki i Europy oraz stworzenie korzystnych możliwości współpracy w zakresie projektów o charakterze infrastrukturalnym i finansowym. W ramach tego programu, Chiny oferują wybranym państwom swoją technologię, wiedzę oraz pracowników – wygląda na to, że dotyczyć to będzie również nowego reaktora. Kraj chce osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do 2060 roku co może nie być łatwe, ponieważ Chiny są mocno uzależnione od energii węglowej. Takie reaktory mogą więc znacząco przyczynić się do znaczących zmian. Wygląda też na to, że chińskie prace idą zgodnie z planem – w okolicach 2014 roku kraj zapowiadał, że pierwsze reaktory torowe powstaną w najbliższych 10 latach i wygląda na to, że uda się wyrobić w wyznaczonym wtedy terminie.

Jak możecie się domyślić, z tych doniesień nie jest specjalnie zadowolone USA, które ma problemy z reaktorami torowymi i są one wciąż w fazie rozwoju.

