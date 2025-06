Ten powerbank może wywołać pożar. Sprawdź, czy posiadasz wadliwy model

Zza oceanu płyną wieści, że Anker wypuścił na rynek powerbanka, który może zagrażać bezpieczeństwu użytkowników. Do firmy spłynęło kilkanaście zgłoszeń o samozapłonach, prowadzących nie tylko do strat materialnych, ale też drobnych uszkodzeń ciała. Jeśli korzystasz z tego modelu, to natychmiast przestań.

Masz ten powerbank? Anker prosi o natychmiastowy zwrot

Anker to jeden z moich ulubionych producentów powerbanków, ale jak widać, nawet najlepszym zdarzają się poważne wpadki. Model PowerCore 10000 prawdopodobnie boryka się z niebezpieczną usterką akumulatora litowo-jonowego, która w USA doprowadziła do 19 pożarów. W wyniku incydentu zniszczeniu uległo mienie użytkowników, a kilkoro zgłosiło drobne obrażenia ciała – łączne szkody wyceniono na 60 700 dolarów.

Wadliwy model (można go rozpoznać po numerze A1263 na dolnej krawędzi) był sprzedawany od czerwca 2016 do grudnia 2022 roku, na platformach takich jak Amazon czy eBay. Teraz Anker zdecydował się wycofać około 1 158 000 egzemplarzy, a w ramach rekompensaty wydaje klientom karty podarunkowe lub nowe powerbanki o podobnych parametrach.

Można oczywiście mówić, że kilkanaście zgłoszeń to ułamek całkowitej liczby wystawionych na rynek produktów, ale w przypadku takich urządzeń jak ładowarki czy powerbanki nie ma żartów. Ich użytkownicy często ładują swoje sprzęty w łóżkach, a wytwarzające ciepło źródła energii przykrywają pościelą czy ubraniami – to prosta recepta na tragedię w przypadku sprawnego urządzenia, nie mówiąc już o akcesoriach z wykrytą wadą fabryczną.

Jeśli nie jesteś pewny, czy twój powerbank należy do wadliwej serii, to możesz upewnić się na dedykowanej stronie Ankera.

