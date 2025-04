Gwiazda pośród gwiazd. Niezwykła ekipa wzięła udział w misji kosmicznej

Komercyjne loty kosmiczne są bliżej, niż nam się wydaje – nie trzeba być wcale członkiem NASA z wieloletnim doświadczeniem, by na własnej skórze doświadczyć stanu nieważkości. Trzeba być jedynie bajecznie bogatym lub mocno rozpoznawalnym, by miliarder zechciał zapakować cię do rakiety i wystrzelić w kosmos. Jeff Bezos – twórca Amazona i właściciel firmy kosmicznej Blue Origin – postawił na Katy Perry. Piosenkarka, w towarzystwie kilku innych kobiet, znalazła się dziś poza granicą Kármána.

Turystyczne loty w kosmos od Blue Origin, czyli zabawa dla bogatych

Turystyka kosmiczna i generalnie koncept wysyłania na orbitę osób niezwiązanych bezpośrednio z sektorem kosmonautyki, to wcale nie takie nowe zjawisko. Blue Origin – należące do Jeffa Bezosa – działa na rynku od 2000 roku i zdążyło już wielokrotnie wykonać misje z gatunku tych „turystycznych”, przy pomocy rakiety New Shepard. Wiele osób kwestionuje jednak „kosmiczność” lotów Bezosa, bo Blue Origin zabiera pasażerów w okolice linii Kármána, czyli umownej granicy kosmosu, znajdującej się 100 km n.p.m.

Źródło: Depositphotos

Nie jest to jednak tania zabawa, bo choć nie ma oficjalnych cen biletów, to szacuje się, że Blue Origin życzy sobie od 200 do 500 tys. dolarów za zorganizowanie takiej przygody. No chyba, że możesz istotnie przyczynić się swoim wizerunkiem do promocji usługi – dokładnie tak jak Katy Perry. Piosenkarka i celebrytka spędziła dziś kilka minut w przestrzeni umownie uznawanej za kosmiczną. Miała tam wygłosić ważne oświadczenie, ale… przeszkodziły problemy techniczne.

Rakieta New Shepard z kolejnym sukcesem – załoga bezpiecznie dotarła na Ziemię

Katy Perry, w towarzystwie dziennikarki Gayle King, producentki filmowej Kerianne Flynn, narzeczonej Bezosa Lauren Sánchez, a także dwóch byłych pracowniczek NASA (Aishy Bowe i Amandy Nguyen), weszła dziś na pokład autonomicznej rakiety New Shepard, która wyniosła tę nietypową załogę poza granicę Kármána.

Źródło: Justin Hamel / The New York Times

Lot do miejsca, gdzie kobiety mogły przez chwilę doświadczyć uczucia nieważkości, trwał 11 minut, a całość transmitowana była na YouTube i stronie internetowej Blue Origin. Niestety, transmisja kilkukrotnie się zrywała i ostatecznie nie usłyszeliśmy specjalnego ogłoszenia od amerykańskiej piosenkarki. Chwilę po dotarciu na miejsce załoga musiała jednak znów zapiąć pasy i przygotować się do procedury powrotnej. Po zaledwie 7 minutach od odłączenia od kapsuły rakieta wylądowała na platformie, a 3 minuty później kapsuła wróciła na Ziemię.

Załoga po wylądowaniu nie kryła wzruszenia – Katy Perry ucałowała stały ląd i zapowiedziała nagranie piosenki o swojej pozaziemskiej podróży. Rakieta New Shepard zanotowała tym samym 31 start – Jeff Bezos może więc mówić o małym sukcesie i pomyślnie wypracowanych schematach, choć do ogólnodostępnej turystyki kosmicznej jeszcze długa droga.

Stock image from Depositphotos