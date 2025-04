Ten film wywoła burzę. Netflix opowie historię kontrowersyjnego piłkarza

Istnieją tacy piłkarze, którzy nieustanie znajdują się na językach kibiców i to nie ze względu na futbolowe umiejętności, a z powodu zachowania na boisku. Viniciusowi Jr. zarzuca się wiele – od prowokacji, przez niesportowe praktyki, aż po symulowanie. W związku z tym w stronę brazylijskiego piłkarza często wysyłane są rasistowskie obelgi, które niejednokrotnie zmuszały władze UEFA do reakcji. Historia Viniego to jednak o wiele więcej, niż tylko kontrowersje – Netflix opowie ją w nowym filmie dokumentalnym.

Vini Jr – dokument o przyszłości brazylijskiego futbolu

Pierwsze zapowiedzi nowego filmu o gwieździe Królewskich pojawiły się pod koniec ubiegłego roku. Wtedy też antyfani piłkarza mocno krytykowali decyzję włodarzy popularnej platformy streamingowej, odnośnie wyboru głównego bohatera dokumentu, argumentując narzekania sprzecznością postaw Viniciusa z zasadami fair play. Na nic zdały się jednak kąśliwe komentarze kibiców – film Vini Jr. zadebiutuje 15 maja, a to jego oficjalny zwiastun.

W 2018 roku Real Madryt i brazylijskie Flamengo dogadały się w sprawie transferu Viniciusa Jr. – jednego z najlepiej zapowiadających się piłkarzy młodego pokolenia. Tak rozpoczęła się kariera utalentowanego skrzydłowego w barwach Królewskich. Jedni nazywają go przyszłością brazylijskiego futbolu, inni zaś najbardziej toksycznym zawodnikiem młodego pokolenia.

Netflix pokaże jasne i ciemne strony kariery piłkarza od zaplecza, uzupełniając historię wypowiedziami nie tylko członków rodziny Viniego, ale też największych legend futbolu, takich jak Neymar czy Karim Benzema. Widzowie dowiedzą się, że piłka nożna to nie tylko ciężki trening fizyczny, ale także wymagające przygotowanie mentalne.

