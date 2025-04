Ten serial rozbija bank. Przestań oglądać cokolwiek innego

Drugi sezon serialu "Andor" nie tylko potwierdza jego wyjątkowość w rozległym uniwersum "Gwiezdnych Wojen", ale wręcz ją umacnia, stając się wzorcem tego, jak opowiadać złożone i prawdziwie ciekawe historie osadzone w odległej galaktyce. To już nie jest opowieść o rycerzach Jedi i potężnych mocach, lecz - sięgając po oficjalne zapowiedzi - rzeczywiście głęboki ludzki dramat o rodzącym się oporze przeciwko tyranii, o cenie wolności i o sile zwykłych ludzi, którzy decydują się walczyć w beznadziejnej sprawie. Czegoś takiego w takim wydaniu ta franczyza jeszcze nie widziała.

Andor 2. sezon - recenzja serialu na Disney+

Fabuła drugiego sezonu kontynuuje losy Cassiana Andora, którego poznajemy rok po dramatycznych wydarzeniach finału pierwszej serii. Tym razem narracja zostaje znacznie rozszerzona, ukazując różne fronty rodzącej się rebelii. Śledzimy nie tylko dalszą transformację Cassiana z cynicznego ocalałego w zaangażowanego bojownika, ale także losy senator Mon Mothmy, która w cieniu galaktycznego senatu prowadzi niebezpieczną grę, finansując potajemnie pierwsze kroki ruchu oporu. Poznajemy również perspektywę imperialnych oficerów, takich jak ambitna Dedra Meero, której obsesja na punkcie wykorzenienia rebelii staje się coraz bardziej niepokojąca.

Sezon podzielony jest na trzyepizodowe bloki, z których każdy przeskakuje o rok w czasie, przybliżając nas nieuchronnie do wydarzeń znanych z filmu "Łotr 1". Ta nietypowa, ale dobre przemyślana struktura narracyjna pozwala z jednej strony na dogłębne zbadanie poszczególnych wątków i postaci, a z drugiej – buduje poczucie upływającego czasu i narastającego konfliktu. Każdy blok stanowi niemal odrębną historię, z własnym tempem i kulminacją, ale wszystkie łączą się w większą opowieść o formowaniu się Rebelii.

Rebelia, której tak naprawdę nie znamy

Jedną z największych zalet "Andora" jest jego bezkompromisowe podejście do tematu samego oporu. Twórcy nie idealizują rebeliantów, pokazując ich zmagania, wątpliwości i moralne kompromisy. Widzimy, jak trudna i kosztowna jest walka z totalitarnym reżimem, jak wiele poświęceń wymaga i jak łatwo można stracić w niej wszystko. Serial z niezwykłą precyzją ukazuje codzienne realia życia pod jarzmem Imperium, od drobnych aktów oporu po brutalne represje - zaglądanie za kurtynę takich okoliczności i codziennych sytuacji sprawia, że dopiero teraz można zrozumieć, jak wyglądała rzeczywistość w tamtym okresie. Wcześniejsze opowiadania o trudnych czasach z ust rycerzy czy innych wyzwolicieli wcale nie oddawała takiego horroru. Dzięki temu konflikt zyskuje niespotykaną dotąd w "Gwiezdnych Wojnach" głębię i autentyczność, bo widzimy prawdziwych ludzi po obydwu stronach barykady. To coś znacznie większego, niż konflikty z sagi.

"Andor" błyskotliwie wykorzystuje fakt, że los głównego bohatera jest z góry znany. Ta dramatyczna ironia nieustannie towarzyszy widzowi, dodając napięcia i tragizmu każdej podejmowanej przez Cassiana decyzji. Wiemy, że jego historia zmierza do ostatecznego poświęcenia w "Łotrze 1", co sprawia, że każdy jego krok, każda relacja, każde zaangażowanie w sprawę Rebelii nabiera dodatkowego znaczenia. Serial zręcznie buduje most między trywialnym z pozoru opisem w czołówce "Nowej Nadziei" a emocjonującym, pełnym poświęcenia finałem "Łotra 1", który do dziś tkwi w naszej pamięci.

Obsada Andora? Cóż za powrót!

Aktorsko drugi sezon stoi na najwyższym poziomie. Diego Luna w roli Cassiana Andora ponownie hipnotyzuje ekranową charyzmą i subtelnym ukazaniem wewnętrznej przemiany bohatera. Stellan Skarsgård jako Luthen Rael emanuje tajemniczością i bezkompromisowością, a Genevieve O’Reilly w roli Mon Mothmy z gracją portretuje kobietę balansującą na krawędzi przepaści, prowadzącą niebezpieczną grę polityczną. Nie lada wydarzeniem jest powrót Bena Mendelsohna w roli Dyrektora Krennica - gdy wydawało się, że nie ujrzymy go ponownie w tym uniwersum po wydarzeniach w "Łotrze 1", serial umożliwił jeden z istotniejszych powrotów postaci w Gwiezdnych Wojnach, a aktor pokazał, że ta hipnotyzująca, a momentami wręcz przerażająca postać potrafi wiele wnieść w tę historię. Na uwagę zasługuje również Denise Gough jako Dedra Meero, tworząca złożoną i fascynującą antagonistkę. Nie wolno zapomnieć o Syrilu Karnie granym przez Kyle'a Sollera - jego postać doskonale pokazuje co i w jaki sposób robią z ludźmi trybiki Imperium.

Świat przedstawiony w "Andorze", podobnie jak w pierwszej serii, jest nadal niezwykle bogaty w detale. Od surowych krajobrazów odległych planet, przez klaustrofobiczne i surowe wnętrza imperialnych placówek, aż po odczuwalny przepych Coruscant – każdy element scenografii i kostiumów tworzy silne poczucie miejsca i zanurzenie w uniwersum. Serial nie boi się pokazywać przyziemnych miejsc, co dodaje mu unikalnego charakteru i poszerza spojrzenie na galaktykę, bo wreszcie mamy szansę obejrzeć te zwyczajne lokalizacje.

Wady drugiego sezonu są nieliczne i prawdę mówiąc szybko bledną w obliczu jego licznych zalet. Niektórzy widzowie np. będą mogli odczuć, że finałowy blok odcinków zbyt mocno skupia się na przygotowaniu gruntu pod "Łotra 1", kosztem pełnego domknięcia niektórych wątków z sezonu, ale przechylenie szali w inną stronę też daje dużo satysfakcji.

Najlepsze Gwiezdne Wojny. Najlepszy serial

Drugi sezon "Andora" to projekt wyjątkowy i absolutne arcydzieło w uniwersum "Gwiezdnych Wojen". To serial, który niezwykle skutecznie łączy wciągającą fabułę, znakomite aktorstwo, bogaty świat przedstawiony i głębokie przesłanie, a wszystko to owinięte jest klimatem Gwiezdnych Wojen. Nawet dla osób niebędących fanami "Gwiezdnych Wojen", "Andor" może ich oczarować swoją dojrzałością, realizmem i uniwersalnymi tematami. To nie tylko najlepsza rzecz, jaka spotkała tę franczyzę od dawna, ale po prostu coś wybitnego. Disney błyszczy, bo udowodniło, że potrafi tworzyć takie rzeczy pod szyldem Star Wars, a jednocześnie podniosło sobie poprzeczkę bardzo wysoko względem nadchodzących projektów. Inna sprawa, że "Andor" jest też produkcją, która wykracza poza ramy marki Star Wars, bo to po prostu coś wspaniałego, tak po prostu.

"Andor" wraca na Disney+ z 2. sezonem już dzisiaj. Kolejne odcinki będą pojawiać się w cotygodniowych odstępach.