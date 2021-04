Tak było i nadal jest między innymi z elektroniką. Zamknięci w domach, zmuszeni do pracy zdalnej ludzie zaczęli kupować komputery, monitory, telewizory czy wreszcie smartfony, aby przetrwać ten czas w lepszym komforcie. Niestety za tym popytem nie nadążyła podaż. Fabryki owszem wznowiły prace, ale nie wyrabiają się z zamówieniami. TSMC pracuje nad ponad 100% swoich możliwości, a i tak nie jest w stanie przyjąć wszystkich zamówień. Co więcej nie jest też w stanie w krótkim czasie zwiększyć swoich mocy produkcyjnych, bo budowa fabryki jest pracochłonna, a do tego dochodzi jeszcze kryzys związany z zaopatrzeniem w wodę na Tajwanie. Podobne ograniczenia ma praktycznie każdy producent układów scalonych, a dodatkowo kilka firm musiało się jeszcze borykać z problemami z zasilaniem czy pożarami. Efekt jest druzgocący.

Mały sterownik o ogromnej wartości

Co jednak jeszcze istotniejsze, problem wcale nie ogranicza się tylko do najlepszych i najwydajniejszych procesorów na rynku. Intel miał problemy z zaspokojeniem popytu jeszcze na długo przed pandemią i świat jakoś funkcjonował. Wiele innych firm (AMD, Apple, Qualcomm, NVIDIA) polegała jednak na innym dostawcy – TSMC, a jak już wspominałem ta firma również nie jest w stanie produkować tyle ile chcieliby jej klienci. To powoduje między innymi problemy z dostępnością kart graficznych czy konsol do gier. Ale jak wiecie problemy ma też branża motoryzacyjna oraz ogólnie pojęta branża elektroniki konsumenckiej.

Okazuje się, że wiele z tych firm musiało wstrzymać produkcję z powodu braku niektórych mniej skomplikowanych układów scalonych. Koronnym przykładem, któremu całe opracowanie poświęcił Bloomberg jest niewielki sterownik ekranu, który odpowiada za działanie monitorów LCD. Komponent ten kosztuje normalnie około 1 dolara amerykańskiego i projektowany jest przez kilka firm na świecie. Niestety niemal żadna z nich nie ma własnej fabryki, zleca produkcję innym. W sytuacji ogromnego popytu na układy scalone, nie jest łatwo znaleźć wytwórcę takich chipów.