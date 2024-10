Allegro Smart! z urodzinową loterią. Do wygrania samochód

Z okazji urodzin Allegro Smart! najpopularniejsza platforma sprzedażowa w Polsce organizuje specjalną loterię, w której do wygrania jest m.in. 200 tysięcy złotych i samochód hybrydowy BMW X1.

Ponad 6 milionów Polaków korzysta z darmowych dostaw w programie lojalnościowym Allegro Smart!. Najpopularniejsze kategorie to dom i ogród, supermarket oraz zdrowie i uroda. Rekordzista zaoszczędził ponad 200 tysięcy złotych na dostawach przez 6 lat. Darmowa dostawa to kluczowy jest najważniejszym elementem subskrypcji. Jak informuje platforma, jej użytkownicy oszczędzili na dostawach łącznie ponad 13 miliardów złotych, a średnia oszczędność na użytkownika wynosi 600 zł rocznie.

Klienci najczęściej robią zakupy między 10.00 a 12.00 oraz od 20.00 do 22.00, składając średnio 6 zamówień miesięcznie. Program oferuje również przedsprzedaże biletów na koncerty i wydarzenia kulturalne, z największym zainteresowaniem na koncerty Dawida Podsiadło i trasę Męskiego Grania. Allegro Smart! dostępne jest również na Allegro Lokalnie. Klienci z aktywną subskrypcją mogą kupować używane przedmioty z darmową dostawą do automatów paczkowych. Użytkownicy Allegro Smart! mogą teraz wziąć udział w urodzinowej loterii Allegro Smart!, w której do wygrania jest 27 500 nagród, w tym 200 tysięcy złotych i hybrydowe BMW X1.

27500 nagród na urodziny Allegro Smart! Co można wygrać?

Z okazji kolejnych urodzin Allegro Smart!, w loterii do zdobycia jest 27500 kuponów o wartości 100 zł, 50 zł i 25 zł na zakupy. Dodatkowo, co tydzień można wygrać 5000 zł oraz smartfony Samsung. W finale czekają dwie główne nagrody: 200 tysięcy złotych i hybrydowy samochód BMW X1. Aby uczestniczyć w loterii, należy mieć aktywny pakiet Smart!, zrobić zakupy za minimum 100 zł i zgodzić się na udział w niej. Klienci mogą też korzystać z okazji podczas Allegro Days od 7 do 10 października, gdzie produkty topowych marek będą tańsze nawet o 40%. Nowi klienci, którzy aktywują darmowy pakiet próbny, otrzymają 1 los w loterii, a użytkownicy z roczną subskrypcją zyskają 3 dodatkowe losy. Szczegóły loterii dostępne są na stronach organizatora.