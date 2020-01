Zobacz też: LG odkrywa karty. Takie telewizory producenta trafią na rynek w 2020

Seria X to jeszcze nie wszystko. Nie zabraknie też telewizorów 4K

Flagowe modele to zawsze te o których mówi się najwięcej: tam trafiają najnowsze rozwiązania z najwyższej półki. Ale nie oszukujmy się: na nich świat się nie kończy i to nie one trafiają do największej liczby klientów. Niższe serie (C81 oraz C71) również nie mają powodów do wstydu — nie uświadczymy w nich jednak rozdzielczości 8K, a tylko 4K HDR. Nie zabrakło na szczęście wsparcia dla uwielbianego Dolby Atmos oraz najnowszej wersji systemu Android. Urządzenia trafią na europejski rynek w drugim kwartale tego roku i dostępne będą w wariantach:

C71: 65″, 55″ oraz 55″

C81: 75″, 65″ oraz 55″.