Brawo Samsung! Taka aplikacja powinna być od dawna we wszystkich smart TV

Prywatność w sieci: temat wałkowany non-stop, ale do jego wyczerpania jeszcze bardzo długa droga. Tym bardziej, że można odnieść wrażenie, że z każdym rokiem internet staje się coraz mniej bezpiecznym miejscem — i to mimo coraz większej świadomości jego użytkowników. O bezpieczeństwie w kontekście telewizorów na szczęście też mówi się coraz więcej (zobacz: Nawet FBI edukuje jak bezpieczniej korzystać ze smart TV. Może im uda się przemówić do użytkowników), a teraz sami producenci podejmują realne kroki w temacie. Nowa aplikacja w telewizorach Samsunga pozwoli sprawdzić jakie informacje na nasz temat zgromadziło urządzenie. To duży krok w kierunku budowania świadomości użytkowników.

Aplikacja w telewizorach Samsunga, w której sprawdzimy zgromadzone na nasz temat dane

Nowa aplikacja, Privacy Choices, została zaprezentowana na targach CES wraz z nowymi modelami telewizorów koreańskiego giganta. Co prawda nie dano jej (jeszcze) przetestować gościom imprezy, ale z prezentacji wynika, że za jej pośrednictwem będziemy mogli podejrzeć jakie informacje na temat użytkowników zgromadził telewizor. I tak, często mówi się że to bez znaczenia: to w końcu tylko wiedza na temat tego jakiej muzyki słuchamy, po jakie seriale czy filmy sięgamy. Sama aplikacja nie daje nam żadnej władzy na temat zarządzania tymi danymi. Mam jednak cichą nadzieję, że w programie pojawią adnotacje na temat tego, jakie firmy otrzymają dostęp do tych wszystkich danych. I jasne, nikogo nie uchroni to przed „wielkim bratem”, ale w kwestii budowania świadomości może okazać się idealnym narzędziem. Cieszę się, że o prywatności i bezpieczeństwie mówi się coraz więcej już nie tylko w kontekście komputerów czy smartfonów, ale także wszystkich innych urządzeń które nas otaczają i są podłączone do sieci.

Źródło