Nowa generacja telewizorów Philips The One już w sprzedaży. Ile trzeba zapłacić?

Philips The One to najnowsza generacja telewizorów pracujących pod kontrolą procesora obrazu Philips P5 siódmej generacji i działających na systemie operacyjnym Google TV. Ile przyjdzie za nie zapłacić w Polsce?

Tegoroczne modele telewizorów Philips napędzają procesory obrazu siódmej generacji. Philips P5 AI wyposażony w zaawansowaną sztuczną inteligencję oraz udoskonaloną funkcję V2 Ambient Intelligence pozwala m.in na dynamiczne dostosowywanie jasności, gammy i odwzorowanie kolorów na podstawie bieżącego oświetlenia w otoczeniu. Wykorzystując nowoczesny czujnik światła, telewizor mierzy temperaturę barwową w pomieszczeniu, co pozwala na precyzyjne dostrojenie punktu bieli do aktualnych warunków oświetleniowych w danym pokoju. Wszelkie zmiany w tych ustawieniach są dokonywane w czasie rzeczywistym, zapewniając doskonałą jakość obrazu.

Philips 8818

Philips The One mają być wszechstronnymi telewizorami, które spełnią wysokie oczekiwania graczy. Zagwarantuje to m.in. system Ambilight z trójstronną emisją światła, porty HDMI 2.1, technologie eArc oraz VRR dla treści 4K działające w zakresie od 48 do 120 Hz z przepustowością 48 Gb/s, funkcja Auto-Low-Latency oraz zdolność do współpracy z FreeSync Premium umożliwiają pełne wykorzystanie potencjału gier nowej generacji. Wrażenia wzrokowe to nie wszystko. Liczy się także dźwięk. Nowe telewizory posiadają system audio o mocy 20 W, obsługują format Dolby Atmos oraz są w pełni kompatybilne z Home Wireless System w technologii DTS Play-Fi, która pozwala na strumieniowe przesyłanie dźwięku o wysokiej rozdzielczości.

Philips 8518

Telewizory dostępne będą w różnych wielkościach i modelach: Model Philips 8818 będzie dostępny w aż sześciu rozmiarach: 43”, 50”, 55”, 65”, 75” i 85”. Z kolei wersja Philips 8518 trafia do sprzedaży z ekranami 43”, 50”, 55” i 65”, zaś model Philips 8558 będzie można kupić w rozmiarze 55 i 65 cali. Pod względem designu seria The One wyróżnia się minimalistyczną dolną ramką w antracytowej szarości z efektem szczotkowania. Rozmiary 43”-65” modelu Philips 8818 posiadają obrotową podstawę EVO, zaś wersje 75” i 85” osadzono na metalowych obłych nóżkach. Modele Philips 8518 oraz Philips 8558 posiadają metalową podstawę o regulowanej wysokości.

Philips The One. Ceny i dostępność

W zależności od modelu oraz rozmiaru cennik najnowszych telewizorów Philips przedstawia się następująco:

Philips 8818

43 cale - 3 199 zł

50 cali - 3 499 zł

55 cali - 4 099 zł

65 cali - 4 999 zł

75 cali - 6 499 zł

85 cali - 10 499 zł

Philips 8518 oraz Philips 8558

43 cale - 2 899 zł

50 cali - 3 199 zł

55 cali - 3 799 zł

65 cali - 4 599 zł

Wspomniane ceny obowiązują od dnia premiery telewizorów w Polsce, która planowana jest na 1 września.