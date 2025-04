Nawet 206 kanałów w nowej ofercie telewizji ze światłowodem w Orange

To sprawia, że coraz więcej klientów ma dostęp do nowoczesnych usług operatora, w tym telewizji— tanio, prosto i wygodnie.

Telewizja Extra TV w Orange — tanio

W ofertach ze światłowodem, klient otrzyma podstawowy pakiet 47 kanałów telewizyjnych. Może go rozszerzyć o pakiet Extra TV, w atrakcyjnej cenie 35 zł miesięcznie – będzie miał w sumie 206 kanałów.

Oprócz ogólnodostępnych kanałów telewizyjnych znajdziemy tu między innymi:

kanały informacyjne: TVN24 czy Polsat News,

kanały z serialami i filmami: TVN Fabuła, TVP Seriale, Kino Polska, Comedy Central, FX Comedy, Ale kino+, Polsat Film, Polsat Seriale, Warner TV,

kanały popularnonaukowe: Nat Geo Wild, TVP Historia, Discovery Channel, History, TVP Dokument, Polsat Docu, Planet, BBC Earth,

kanały muzyczne: MTV, Eska TV, Kino Polska Muzyka,

kanały dziecięce: Disney Channel, Cartoonito, Nickelodeon,

kanały sportowe: Eleven Sports, TVP Sport, Eurosport, Polsat Sport.

Warto podkreślić, że klient otrzyma wszystkie kanały Eleven Sports (1, 1 4K, 2, 3, 4), na których można oglądać przez wybrane mecze La Liga EA Sports, Bundesligi, Serie A, Ligue 1 lub relacje z wyścigów Formuły 1.

Telewizja od Orange — wygodnie i tanio

Powiem tak — nigdy nie było tak prosto, jeśli chodzi o dostęp do usługi telewizyjnej. Orange daje teraz klientom wybór, jak chcą oglądać telewizję.

Jeśli mamy telewizor Smart TV z Google TV, z Android TV w wersji systemu co najmniej 10, nie musimy dodatkowo zamawiać dekodera telewizyjnego. Dostęp do podstawowych kanałów telewizyjnych , a także do tych z pakietu Extra TV, możemy uzyskać na takim telewizorze z poziomu aplikacji Orange TV.

To nie tylko oszczędność, ale i niesamowita prostota. Z miejsca odchodzi nam konieczność podłączania kabla HDMI od dekodera do telewizora, czy od modemu do dekodera, wystarczy jeden zasilający do telewizora. Nie ma konieczności używania dwóch pilotów, wystarczy jeden do telewizora.

Co więcej, jeśli mamy starszy telewizor lub bez systemu Android TV i nie chcemy kupować nowego, wystarczy do telewizora podłączyć przystawkę z Google TV/Android TV, tzw. TV stick, na przykład WG Smart TV Stick Android albo Xiaomi Smart TV Stick 4K EU.

Telewizja od Orange — wszędzie, gdzie chcemy

Korzystamy z komputera czy wyjeżdżamy na wakacje? Możemy zabrać ze sobą usługę telewizyjną od Orange i korzystać z niej:

na komputerze – w serwisie tvgo.orange.pl,

na urządzeniach mobilnych – poprzez aplikację Orange TV Go.

Urządzenia te mogą być podłączone do dowolnego internetu, mobilnego lub po Wi-Fi – w całej Polsce, a nawet na terenie Unii Europejskiej. Możemy oglądać telewizję nawet na 3 takich urządzeniach w tym samym czasie.

A do pary z telewizją - potrzebny szybki internet

Do tak taniej, prostej i wygodnej usługi telewizyjnej Extra TV, potrzebujemy jeszcze szybkiego internetu.

Światłowód z telewizją i abonamentem komórkowym w Orange

Światłowód z abonamentem komórkowym, a do tego telewizja w domu i poza domem - to wszystko można zamówić w ramach oferty Mini + Extra TV.

Oferta zawiera:

światłowód z prędkością do 8 Gb/s (są też dostępne niższe prędkości),

abonament komórkowy z 300 GB transferu danych, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y,

206 kanałów TV

Kupując tę ofertę teraz, możemy liczyć aż na 12 miesięcy abonamentu za 0 zł, a w drugim roku umowy płacimy 205 zł miesięcznie (z rabatami za e-fakturę i zgodę marketingową). Uśredniając to na cały okres 24 miesięcznej umowy, da nam to kwotę zaledwie 102,50 zł miesięcznie.

Dodatkowo, fani filmów i seriali, mogą skorzystać z analogicznej oferty z Netflixem, gdzie otrzymają plan Podstawowy Netflixa na 6 miesięcy w prezencie. To dodatkowa oszczędność na poziomie blisko 200 zł przez całą umowę.

Do światłowodu 8 Gb/s Orange udostępnia ultranowoczesny modem Funbox 10, z obsługą najnowszego standardu Wi-Fi 7. Koszt wypożyczenia modemu to tylko 4,99 zł miesięcznie.

Internet mobilny 5G z telewizją i abonamentem komórkowym w Orange

W ofercie Orange, oprócz światłowodów, skorzystamy też z szybkiego internetu mobilnego, świadczonego w zasięgu najnowszej sieci 5G w paśmie C, co zapewnia dużo większe niż dotychczas prędkości i pojemność sieci.

Pozwoliło to Orange na dodanie pakietu Extra TV również do oferty Internetu mobilnego 5G dla domu. Telewizję można kupić w jednym z dwóch wariantów internetu 5G: z paczką 500 GB lub bez limitu GB i prędkości.

Wariant 1 zawiera:

Internet mobilny 5G: 500 GB danych w Strefie domowej,

abonament komórkowy: 300 GB danych, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y

128 kanałów TV

Wariant 2:

Internet mobilny 5G bez limitu GB i prędkości w Strefie domowej,

abonament komórkowy: 300 GB danych, nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y

128 kanałów TV

Zdecydowanie lepszy jest wariant 2, bez limitu GB, ponieważ musimy pamiętać, że oglądanie TV zużywa pakiet danych.

Jeśli potrzebujemy dokupić do internetu mobilnego router 5G, również możemy go zamówić w ramach tej oferty — na przykład ZTE MC888 5G (Cat.19.).

Podsumowując, Orange z nową ofertą wchodzi w zupełnie nowy rozdział i nowy model oferowanych usług. Ma być prosto i elastycznie— Tak O!

Artykuł powstał we współpracy z operatorem sieci komórkowej Orange