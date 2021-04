Wraz z tym zestawem w promocji uzyskują oni darmowy dostęp do Netfliksa (regularna cena miesięczna – 34 zł) za darmo przez 12 miesięcy. Tak więc przez pierwszy rok odchodzi nam płatność za Netfliksa 34 zł co miesiąc, dokładany złotówkę i możemy praktycznie za darmo przez rok oglądać kanały telewizyjne z pięciu pakietów tematycznych.

Jakie to pakiety telewizyjne?

Pakiet Podstawowy

Sporo tu kanałów dostępnych już w naziemnej telewizji cyfrowej za darmo, ale na uwagę zasługują tu choćby FOX Comedy, Comedy Central, Paramount Channel czy kanały National Geographic.

Pakiet Extra

Jeszcze ciekawiej robi się w pozostałych pakietach. Pakiet Extra, który osobno kosztuje 20 zł miesięcznie, w tej promocji jest w cenie. Zawiera on Comedy Central Extra czy kanały BBC. Aby takie kanały oglądać musielibyśmy wykupić ofertę dostawców kablowych lub jeśli możemy oglądać tylko przez internet, trzeba by było skorzystać z oferty WP Pilot i to w cenie conajmniej 39,99 zł miesięcznie.

Pakiet Sport

Pakiet sportowy, który normalnie bez promocji kosztuje 15 zł (wykupiony przez stronę Eleven Sports – 15,90 zł miesięcznie), zawiera trzy kanały Eleven Sports w tym jeden w 4K.

Pakiet News

Kanały newsowe to przede wszystkim polskie programy TVN 24 i TVN 24 BIS, za które z osobna trzeba zapłacić 10 zł lub ewentualnie przez WP Pilot za 9,99 zł.

Pakiet Kids

Pozostaje jeszcze pakiet dziecięcy z 9 programami, kosztujący poza promocją również 10 zł.

Ten cały zestaw dostępny jest teraz w cenie 35 zł miesięcznie, do tego 12 miesięcy za darmo Netflix (z Netfliksa można zrezygnować po tym darmowym okresie).

Co z klientami, którzy nie są klientami Play? Oni również mogę skorzystać z tej promocji, z tym że do tych 35 zł doliczana jest im dodatkowa opłata 10 zł, czyli razem 45 zł, co też wydaje się atrakcyjną opcją.

Ponadto, jeśli nie zależy Wam na tych wszystkich pakietach, można wybrać ofertę jedynie z Pakietem Podstawowym za 10 zł, w której klienci korzystający jednocześnie z abonamentu na internet mobilny lub stacjonarny w Play będą mogli oglądać filmy i seriale na Netflix przez pół roku za darmo. W tym przypadku na samym Netfliksie można zaoszczędzić ponad 200 zł.

Więcej szczegółów na temat tych promocji znajdziecie na dedykowanej jej stronie Play.

Aktualizacja

Po publikacji powyższego wpisu otrzymaliśmy informację od Play, iż w opisanej promocji darmowego dostępu do Netfliksa, klienci mogą korzystać za darmo z Planu Standardowego za 43 zł.

W przypadku, gdy klient mimo wszystko chce mieć Plan Podstawowy za 34 zł, w ramach tej promocji będzie mógł z niego korzystać aż przez 15 miesięcy. Podobnie, jeśli klient wybierze sobie Plan Premium za 52 zł, za darmo będzie mógł z niego korzystać przez 10 miesięcy. Rachunek tu jest prosty i elastyczny – klienci dostają w promocji 12 miesięcy za darmo Plan Standardowy, czyli łącznie 516 zł. To jak klient z tego skorzysta, czyli w jakim planie zależy już wyłącznie od niego.