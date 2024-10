ESA próbuje rozwiązać największy problem misji w kosmosie. Oto on

Zespół z Uniwersytetu w Bristolu prowadzi zaawansowane testy systemu teleoperacji. Część z nich przeprowadzono już w Europejskim Centrum Aplikacji Kosmicznych i Telekomunikacji ESA w Harwell. Wykorzystując zaawansowany symulator (warto sprawdzić film poniżej!), naukowcy mogli sterować ramieniem robota, które wydobywało próbki z symulatora księżycowego regolitu. Ciekawe jest to, że nie trzeba przesyłać obrazu z kamer, co niweluje problem opóźnień sygnału, wynikających z odległości między Ziemią a Księżycem – a nie jest to opóźnienie małe: wynosi bowiem 1,3 sekundy. Informacje z robotów mogłyby być przesyłane za pośrednictwem satelitów, które ESA planuje umieścić na orbicie Księżyca w ramach projektu Moonlight.

Jednym z najciekawszych elementów systemu jest możliwość interakcji dotykowej. Dzięki odpowiedzi haptycznej operatorzy na Ziemi mogą odczuwać dotyk, imitujący właściwości regolitu w warunkach księżycowej grawitacji, która wynosi około jednej szóstej grawitacji ziemskiej. Takowa symulacja umożliwia teleoperatorom lepszą kontrolę nad narzędziami robota, ułatwiając kopanie i pobieranie próbek z powierzchni Księżyca. W skrócie: operator ma czuć się dosłownie tak, jak robot i czuć jak robot.

Nawet jeśli takowe "operacyjne symulatory" nie przydadzą się "w akcji", to mogą być doskonałym polem do przygotowań do docelowej misji z załogą. Owo rozwiązanie pozwoli przyszłym uczestnikom misji możliwość zapoznania się z warunkami panującymi na Księżycu jeszcze przed wylotem. Tego rodzaju trening — w opinii twórców — zwiększy skuteczność przyszłych działań eksploracyjnych.

Zanim jednak system teleoperacji zostanie wdrożony na szerszą skalę, istnieją pewne kwestie do rozwiązania. Z badań wynika, że użytkownicy często mają problem z pełnym zaufaniem do działania systemów o takim poziomie "wirtualizacji". Dlatego też zespół z Bristolu dokładnie analizuje skuteczność rozwiązania, stwierdzając, że podczas symulacji zbierania regolitu system działał poprawnie w 100% przypadków, natomiast precyzja operacji przenoszenia płynnych próbek wynosiła 92,5%. Wciąż trwają prace nad poprawą dokładności innych zadań.

Podobne technologie mogłyby znaleźć zastosowanie także w misjach na Marsa. Mogłyby ułatwić zbieranie próbek przez łaziki i ich załadunek na statki mające na celu powrót na Ziemię, co jest jednym z kluczowych zadań w tego typu działaniach. Jeżeli tylko rozwiązanie zostanie odpowiednio rozwinięte — może być niesamowicie ważnym narzędziem w rękach agencji kosmicznych oraz prywatnych firm z tego sektora.

Z nowości może skorzystać nawet program Artemis, niewykluczone, że teleoperacja stanie się częścią chińskiego programu Chang'e. Jeśli nie okażą się narzędziami "pierwszego wyboru" w trakcie misji, to staną się po prostu bardzo interaktywnymi symulatorami, które przygotują astronautów do lotu.