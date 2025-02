Śmiesznie tania oferta komórkowa w promocji — masz jeszcze tylko 3 dni

Czy najtańszy abonament komórkowy z taką zawartością na rynku, może być jeszcze tańszy? Okazuje się, że tak - wystarczy do poniedziałku przenieść swój numer, a nawet numery bliskich, by móc korzystać z usług w telefonie za naprawdę niewielkie pieniądze.

Oferty komórkowe bez zobowiązania (z miesięcznym okresem wypowiedzenia) zwykle są już na tyle tanie, że operatorzy rzadko decydują się jeszcze na dodatkowe promocje, zachęcające do skorzystania z nich.

Wychodzą tu z założenia, że sama cena jest na tyle kusząca, że nie potrzeba już do niej innych wabików. Ewentualnie, możemy tu się spotkać z miesięcznym darmowym okresem lub obniżoną o połowę ceną za pierwszy, maksymalnie dwa miesiące. Tu zależność jest oczywista - to oferty z miesięcznym okresem zobowiązania, więc dłuższe promocje mogłyby skutkować wykupywaniem ich tylko na okres promocji i ponownym przeniesieniem numeru do innego operatora.

Nju Mobile jest na tyle pewne siebie i swojej oferty, że dla przenoszących numer od konkurencji do abonamentu komórkowego, przygotowała nie jedną, a dwie promocje i to na 3 miesiące - ale od początku.

Tani abonament komórkowy w Nju Mobile

W ofercie abonamentowej Nju Mobile, dostępne są trzy pakiety - wszystkie z nielimitowanymi rozmowami komórkowym, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz z limitem transferu danych na poziomie:

60 GB na start, 120 GB po pół roku, 150 GB po roku i 180 GB po 2 latach stażu, za 29 zł miesięcznie,

80 GB na start, 160 GB po pół roku, 200 GB po roku i 2400 GB po 2 latach stażu, za 39 zł miesięcznie,

100 GB na start, 200 GB po pół roku, 250 GB po roku i 300 GB po 2 latach stażu, za 49 zł miesięcznie.

Czy taką zawartość usług, można dostać jeszcze w tańszej opcji? Jeśli do poniedziałku przeniesiecie swój numer do któregoś z tych pakietów dostaniecie dodatkowe 300 GB transferu danych, do wykorzystania przez 3 miesiące i do tego nie zapłacicie przez ten kwartał ani złotówki, nawet za aktywację, która również wynosi 0 zł.

Co to oznacza? Weźmy pod uwagę tylko najtańszy pakiet za 29 zł miesięcznie. Przez pierwsze 3 miesiące 0 zł za abonament, za pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 300 GB transferu danych (100 GB miesięcznie).

Po zakończonej promocji, wraca standardowy limit transferu danych, czyli 60 GB, ale znowu tylko na 3 miesiące, bo po pół roku stażu podwaja się on do 120 GB, a więc nawet większy limit niż w czasie promocji.

Kwestię darmowych 3 miesięcy, rozpatrzmy w ujęciu dwuletnim - łącznie przez 2 lata, zapłacicie za ten abonament 609 zł miesięcznie, co daje średnio 25,40 zł miesięcznie! No i po dwóch latach wskakuje Wam już pełne bonus za staż - limit 180 GB transferu danych w miesiącu.

Dwa lub trzy numery z tanim abonamentem w Nju Mobile

Na wstępie wspominałem o opcji przeniesienia nie tylko swojego numeru, ale i numerów bliskich. Maksymalnie można przenieść 3 numery, sprawdzimy też i tutaj najtańszą opcję.

Przy dwóch numerach, abonament wynosi 38 zł miesięcznie, a więc średnio przez 2 lata zapłacicie za niego 33,25 zł, czyli 16,60 zł za numer i do podziału 180 GB transferu danych - 90 GB na numer.

Przy trzech numerach, abonament wynosi 57 zł miesięcznie, a więc średnio przez 2 lata zapłacicie za niego 49,88 zł, czyli 16,60 zł za numer i do podziału 220 GB transferu danych - 73,33 GB na numer.

