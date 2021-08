1000 osób w jednej wideorozmowie. Telegram doczekał się dużej aktualizacji

Lata mijają, a ja wciąż nie mogę wyjść z podziwu jak fajnie twórcy komunikatora Telegram rozwijają swój produkt. Kolejne wprowadzane przez nich zmiany nie irytują, a wręcz przeciwnie - znajdują wielu użytkowników, którzy są zadowoleni z wprowadzanych stopniowo nowości. Warto jednak mieć na uwadze, że żadne z nich nie sprawiają, że komunikator robi się uciążliwie ciężki, co spotkało rynkową konkurencję Telegrama. Tym razem do aplikacji trafił cały szereg nowości - na tyle przemyślanych, że wierzę iż część użytkowników będzie zachwycona. Inni... prawdopodobnie nawet ich nie zauważą.

Telegram stawia na grupowe wideorozmowy. Nawet 1000 osób może zdzwonić się jednocześnie

Wideorozmowy w Telegramie to stosunkowo świeża opcja, ale twórcy komunikatora dbają, aby non-stop była rozwijana. I po aktualizacji do najświeższej wersji, będziecie mogli cieszyć się dostępem do wideorozmów w których nadawać może 30 osób, ale dołączyć może nawet 1000. Trzeba jednak liczyć się z tym, że pozostali mogą co najwyżej słuchać i oglądać co się dzieje, bliżej więc temu do pewnej formy streamingu niż faktycznej rozmowy, ale to jedna z tych funkcji z której na pewno nie będą korzystać wszyscy. Fajnie jednak, że taka opcja się pojawiła - potrzeba matką wynalazków. Co więcej - twórcy Telegrama twierdzą, że na tym jeszcze nie koniec i limit będzie stale powiększany.

Aby rozpocząć grupową rozmowę wideo, utwórz czat głosowy na stronie informacyjnej (w menu ⋮ w systemie Android) dowolnej grupy, której jesteś administratorem, a następnie włącz wideo.

A skoro jesteśmy już przy wideo, to teraz wiadomości wysyłane w tej formie będą oferowały wyższą rozdzielczość, a oglądający mają większą kontrolę podczas ich odtwarzania.

Aby sprawnie przebrnąć przez filmy z wykładów i odtwarzać ruchy kung-fu w zwolnionym tempie, odtwarzacz multimedialny obsługuje teraz szybkość odtwarzania 0,5x, 1,5x i 2x. Nasz programista Android jest fanem kolibrów, więc jego aplikacja obsługuje również szybkość 0,2x.

...i wiele innych nowości.

Wideorozmowy zdecydowanie doczekały się najwięcej nowości. Ale na tym jeszcze nie koniec. Kolejną zmianą jakiej doczekał się komunikator jest udoskonalone udostępnianie ekranu. Teraz można to w rozmowach prywatnych (takich, w których biorą udział dwie osoby) udostępniać nie tylko ekran, ale także dźwięk z urządzenia.

Aby udostępnić swój ekran podczas połączenia wideo, dotknij przycisku kamery i wybierz swój ekran jako źródło wideo.

Ponadto w Telegramie pojawił się nowy przedział czasowy, po którym zostanie usunięta historia czatów w urządzeniu - miesiąc. Moduł mazania po grafikach także został rozwinięty o precyzyjne rysowanie — i nowe opcje pędzla. Wisienką na torcie jest nowy moduł kamery w wariancie aplikacji na iOS oraz drobne zmiany kosmetyczne (np. animacje przy wysyłaniu wiadomości na Androidzie czy animacje na ekranie kodu dostępu).

Wszystkie te zmiany już czekają w najświeższej wersji aplikacji.