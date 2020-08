Pixel 4 okazał się porażką. Po niecałym roku Google wstrzymuje ich sprzedaż

Chciałbym powiedzieć, że jestem zdziwiony tą sytuacją, ale tak nie jest. Google, gigant na tak wielu polach pewnych rzeczy robić po prostu nie umie. Moim osobistym „top 2” ich braku wiedzy/umiejętności są: komunikatory i telefony. Teraz skupię się na tej drugiej grupie, a konkretnie modelach Pixel 4 i Pixel 4 XL, które zostały wycofane ze sprzedaży.

Dość niespodziewanie Google poinformowało, że zakończyło nie tylko sprzedaż, ale i produkcję ich ostatniego flagowca. Jest to dość zaskakujące, biorąc pod uwagę, że telefon wszedł do sprzedaży niecały rok temu.

Puste magazyny

The Verge donosi, że rzecznik Google wystosował komunikat, w którym mowa o opróżnionych magazynach. Równocześnie podkreśla, że oznacza to zakończenie sprzedaży co z kolei przekłada się na fakt, że gigant z Mountain View nie zamierza wypełniać już magazynów Pixelami czwartej generacji.

Telefon jest niedostępny w oficjalnych sklepach Google w Stanach Zjednoczonych, ale można je kupić u niektórych partnerów, którzy mają urządzenia jeszcze na stanie. Podobnie ma się sytuacja w przypadku innych krajów. Dla przykładu w Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii oba telefony są dostępne jeszcze w oficjalnej sprzedaży, jednak ten stan rzeczy zapewne dość szybko się zmieni. Nikt nie zakłada, że mają ich duży zapas.

Sukces czy porażka?

Normalnie przeszedłbym obok takiego komunikatu dość obojętnie. W końcu prędzej czy później każdy telefon jest wycofywany ze sprzedaży, a ich produkcja nie trwa wiecznie. Takie są realia i nie ma czemu się dziwić. Jednak czas o jakim tu mówimy jest dość zaskakujący z dwóch powodów.