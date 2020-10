Jeszcze rok temu na hasło teatr online większość z nas zareagowała by ze zdziwieniem, już samo oglądanie filmów w kinie to inne doznania niż w fotelu przed telewizorem czy komputerem, a co dopiero oglądanie w ten sposób spektaklów teatralnych. Tetr ma swoją specyfikę i magię kontaktu z aktorami, którą ciężko uchwycić w domu, jednak przedstawiciele teatru przekonują, że być może uda się w ten sposób uzyskać nowe interpretacje oglądanych spektakli.

Teatr Powszechny – dostęp online do spektaklów na kanale VOD

📺 Teatr Powszechny uruchomił kanał VOD! 📺👉 Nowy, niezależny kanał VOD (video on demand – „wideo na życzenie”) jest już… Opublikowany przez Teatr Powszechny Środa, 14 października 2020

Od dłuższego czasu pracujemy nad łączeniem tradycyjnego teatru i nowych technologii. Spektakl transmitowany na żywo bezpośrednio ze sceny pozwala odczuć atmosferę wieczoru teatralnego – obserwować na bieżąco reakcje widowni, odczuwać jej energię i wpływ na grę aktorów. Dzięki temu dzieło nabiera dodatkowych sensów i jest otwarte na nowe interpretacje, być może niedostępne w tradycyjnym teatrze.

Ruch ten oczywiście związany jest z sytuacją epidemiologiczną w kraju i trudno się dziwić, że również teatry próbują wyjść na przeciw i dać miłośnikom sztuki teatralnej uzyskać dodatkowe możliwości na jej oglądanie. Bez konieczności udawania się do siedziby teatru z najdalszych zakątków kraju.

Wychodzimy z założenia, że teatr publiczny w obecnej sytuacji epidemiologicznej oraz polityczno-społecznej za wszelką cenę nie powinien zaprzestać działalności – chodzi o utrzymanie bezcennych wartości każdego teatru, czyli unikatowego zespołu ludzi tworzących sztukę oraz wspólnoty widzów. Dlatego obok tradycyjnej działalności teatralnej chcielibyśmy rozwijać nowe formy działania online. Mamy nadzieję, że po półrocznym okresie strat z powodu odwołanych spektakli i wyjazdów oraz zawieszenia działalności w siedzibie, kanał VOD pozwoli lepiej utrzymać repertuarowy rytm pracy oraz stały kontakt z naszymi widzami.

Bilety na spektakl online Mein Kampf

Pierwszym spektaklem, który będzie można obejrzeć na stronie VOD.powszechny.com będzie Mein Kampf w reżyserii Jakuba Skrzywanka. Premiera odbędzie się 24 października 2020 r. o godz. 19.00.

Dostęp online do transmisji z tego spektaklu będzie możliwy po założeniu konta na stronie VOD.powszechny.com i opłaceniu dostępu w cenie 20 zł. Płatności można dokonać za pośrednictwem PayU, dostępne są takie opcje jak – BLIK, przelew, płatność kartą czy Google Pay.

Źródło: Tetr Powszechny.