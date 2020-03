Nie minął jeszcze tydzień od zamknięcia muzeów, kin czy teatrów, a już głód kultury w narodzie spory. To cieszy, pomijając oczywiście przykre okoliczności tego stanu rzeczy. Niemniej sprawdźmy, jaki teatr online w sieci jest aktualnie dostępny do obejrzenia.

#TheMuBa – teatr online Borysa Szyca

Teatr online Borysa Szyca #TheMuBa niestety chyba nie wypalił, strona jeszcze działa można wykupić (za 19,99 zł albo 24,99 zł) dostęp do sztuki „Psie serce”, „Inne rozkosze”, „Byk Ferdynand” czy do monodramy Krystyny Jandy „Ucho, gardło, nóż”. Jednak ostatnia premiera miała miejsce rok temu, a profil na Facebooku też milczy od roku, więc można przypuszczać, że pomysł nie wypalił. Może wrócą do niego, właśnie teraz.

Teatr telewizji – teatr online TVP

Telewizja TVP udostępnia zasoby swojego cyklu Teatr Telewizji pod tym adresem.

Swoją premierę w tym miesiącu miały już takie pozycja jak „Mistrz i Małgorzata” czy „Dwa teatry”. W najbliższych dniach dostępne będą spektakle „Wakacje kata” czy „Całe królestwo króla” i „Zemsta”.

Teatr Żydowski online – #TeatrŻydowskiwDomu

Teatr Żydowski ma dopiero w przygotowaniu spektakle online, ale jest na co czekać, bo będą to zarówno spektakle na żywo, jak i pozycje udostępnione z archiwum teatru.

Repertuar jest jeszcze opracowywany, ale już dziś znamy niektóre tytuły, w tym tryptyk Mai Kleczewskiej, które zostaną zaprezentowane widzom. Są to m.in.: spektakle w reżyserii Mai Kleczewskiej – „Dybuk””, „Golem” i „Berek”, „W nocy na starym rynku”, w reż. Szymona Szurmieja, „Komedianci”, „Gwiazdy na dachu”, w reż. Stefana Szlachtycza, „Bonjour Monsieur Chagall”, w reż. Szymona Szurmieaj i Gołdy Tencer, „Straszna gospoda”, w reż. Jana Szurmieja, „Proszę bardzo”, w reż. Wiktora Rubina.

Ninateka – tetra online

Mało? To zaglądamy na Ninatekę, gdzie każdy koneser spektaklów teatralnych znajdzie coś dla siebie.

Kino, teatr oraz muzeum za darmo i bez wychodzenia z domu? Rozpoczynamy przegląd najciekawszych tytułów z Ninateki. Codziennie o godz. 20.00 na stronie głównej ninateka.pl odbywać się będą pokazy specjalne wybranych przez nas fabuł, dokumentów i spektakli.

Ninateka to katalog sporej ilości przedstawień. W kategorii teatr znajdziecie tu 72 spektakle, między innymi „Światło w nocy” z Borysem Szycem, „Rewizor” wg. Jerzego Stuhra, „Damy i huzary” wg. Krystyny czy „Śluby panieńskie” wg. Jana Englerta. Mamy też tu 11 pozycji z kategorii opera, ale jest też 37 słuchowisk i 49 pozycji dla miłośników przedstawień tanecznych.

Z dodatkowych pozycji nie sposób nie wymienić ponad 300 pozycji słuchowisk z kategorii literatura. Naprawdę, cały serwis wypełniony jest kulturą i do tego zupełnie za darmo. Jest wprawdzie w wyszukiwarce opcja szukania spektakli płatnych, ale ja takowych nie znalazłem. Zasoby Ninoteki są w całości bezpłatne, tak więc – miłego oglądania i słuchania.