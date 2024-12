Te trzy zasady musisz znać. Podziękujesz później

Nasze bezpieczeństwo w cyfrowym świecie to coś, o czym piszemy często. Oszuści sięgają po coraz bardziej wyrafinowanie środki, by wykraść nasze dane, w tym logowania np. do banków. A to prosta droga do czystego konta. Wielokrotnie przestrzegamy przez fałszywymi wiadomości SMS, e-mailami i linkami, które prowadzą do spreparowanych stron popularnych serwisów. Przestrzega o tym także Ministerstwo Cyfryzacji w swoich cyklicznych wpisach związanych z bezpieczeństwem w sieci.

Internetowi przestępcy wciąż wymyślają nowe sposoby na to, aby wyłudzić nasze dane lub ukraść pieniądze. Wykorzystują niewiedzę użytkowników internetu, a przede wszystkim ich emocje. Jeśli więc dojdzie do takiej próby, warto wiedzieć, jak się zachować i co równie ważne, czego na pewno nie robić. Niebezpiecznie zdarzenie najlepiej też od razu zgłosić do ekspertów od cyberbezpieczeństwa. Można to zrobić szybko i łatwo w aplikacji mObywatel dzięki usłudze Bezpiecznie w sieci.

Oto kilka kluczowych wskazówek, które warto mieć na uwadze na co dzień, aby nie wpaść w kłopoty z cyberoszustami lub przynajmniej utrudnić im zadanie.

Zasada nr 1: Nie pomagać przestępcy!

Połączenia telefoniczne mogą wywołać silne emocje, a pod wpływem stresu łatwo podjąć decyzje, które będą miały poważne konsekwencje. Dlatego, jeśli odbierzesz telefon:

Sprawdź numer, z którego dzwonią. Jeśli jest dziwny, a zwłaszcza zagraniczny, najlepiej zakończ rozmowę. Jeśli już odebrałeś, sprawdź, z kim rozmawiasz – najlepiej rozłącz się i samodzielnie skontaktuj z instytucją lub firmą, którą ta osoba rzekomo reprezentuje. Jeśli twierdzi, że jest twoim znajomym lub członkiem rodziny, skontaktuj się z tą osobą na jej znany numer, aby potwierdzić, czy naprawdę coś się wydarzyło.

Nie pomagaj oszustom. Staraj się prowadzić rozmowę tak, by to rozmówca ujawniał wszystkie szczegóły, np. swoje nazwisko, powód kontaktu i dane firmy. Często osoby pod wpływem emocji same podają oszustom informacje, które potem są wykorzystywane do stworzena bardziej wiarygodnej i przekonującej historii.

Nigdy nie podawaj swoich danych osobowych, numerów kont bankowych, loginów, haseł, ani kodów weryfikacyjnych, zwłaszcza gdy ktoś dzwoni lub pisze w sprawach związanych z bankowością. Nie wykonuj żadnych instrukcji, które ci dają, np. nie przelewaj pieniędzy, nie pobieraj aplikacji ani programów.

Zasada nr 2: Ochłonąć i zaczerpnąć wiedzy

Źródło: Depositphotos

W chwilach stresu nie podejmuj pochopnych decyzji! Warto dać sobie czas na przemyślenie sprawy i uspokojenie emocji. Strach, panika, a także euforia mogą prowadzić do błędów. Kiedy otrzymasz podejrzany SMS, e-mail, telefon lub wiadomość, najlepiej:

Nie daj się ponieść presji – weź głęboki oddech i poczekaj, aż zweryfikujesz wszystkie ważne informacje. Czy coś złego naprawdę wydarzyło się z twoim bliskim? Czy rzeczywiście nie zapłaciłeś jakiegoś rachunku? Czy wygrana w loterii jest prawdziwa?

Zasięgnij porady. Czasem rozmowa z bliską osobą może pomóc uniknąć kłopotów. Może ktoś z twoich znajomych miał podobną sytuację i wie, jak się zachować.

Poznaj sposoby ochrony przed zagrożeniami w sieci. Warto zapoznać się z poradami na stronach rządowych, np. na stronie CERT Polska, oraz skorzystać z aplikacji mObywatel, która zawiera informacje o bezpieczeństwie online.

Zasada nr 3: Warto zgłosić sprawę!

Jeśli coś wydaje się podejrzane, zgłoś to. Możesz to zrobić łatwo przez aplikację mObywatel. Za jej pomocą możesz:

Zgłosić złośliwą stronę internetową, fałszywy sklep lub inne oszustwa.

Dowiedzieć się, jak przekazać podejrzane wiadomości SMS lub e-mail ekspertom.

Zgłosić nielegalne treści w internecie, takie jak niepokojące materiały dotyczące dzieci.

Korzystać z bazy wiedzy, która zawiera artykuły o cyberbezpieczeństwie oraz ostrzeżenia przygotowane przez specjalistów z CERT Polska.