Te dane porażają: więcej w naszym życiu będziemy gapić się w ekran, niż spać

Badania przeprowadzone na amerykańskich obywatelach pokazuje wyraźny trend, który mnie osobiście odrobinę przeraża. Czas jaki spędzamy przed ekranem stale rośnie. Przy zachowaniu obecnych nawyków spędzimy średnio 44 lata z twarzą wklejoną w monitor. Patrząc na wyniki, myślę, że spokojnie możemy utożsamiać się z nimi.

Przeciętny Amerykanin przed pandemią spędzał średnio 17 godzin dziennie przed ekranem (komputer/laptop, TV, smartfon, konsola), a w trakcie pandemii czas ten wzrósł aż do 19 godzin! Jak to się rozkłada na poszczególnie urządzenia?

smartfony i tablety 4h 33m

komputery i laptopy 4h 54m

telewizor 4h 30m

konsole do gier 3h 12m

Pamiętajcie, że mówimy o uśrednionych wynikach i oczywiste jest, że proporcja u każdego wygląda trochę inaczej. Przeraża mnie to, że te wyniki nie są nieosiągalne i że coś jest na rzeczy.

Czas przed ekranem, a praca

Taka była i moja pierwsza myśl. W końcu nie piszę do was na maszynie do pisania. Przyjmijmy na chwilę, że każdy z nas (co jest nieprawdą) pracuje cały dzień przy komputerze. Co więcej, załóżmy, że dajemy z siebie więcej niż 100% normy i zamiast standardowych 8 godzin zasuwamy codziennie 10 doskonałych godzin czyli bez przerw i rozpraszaczy. To znaczy, że dalej, z własnej nieprzymuszonej woli siadamy przed ekran na kolejne 7 godzin.

Nie wiem jak ty, ale ja się z tym kiepsko czuję. Najgorsze są chyba smartfony, które są istnymi złodziejami czasu. Tu fejsik, tu newsik, tu jakiś ebook i jakoś tak schodzi. Nie chce uderzać w nutę „kiedyś było lepiej„, ale jak się nad tym zastanowić to na początku ery smartfonów świat chłonęliśmy bardziej „sobą”, a mniej elektroniką.

Co jeszcze mówią nam liczby?

No dobra, powiedziałem co chciałem na temat „marnowania” swojego życia przy wszelkiej maści gadżetami.

W trakcie pracy połowa osób odwiedza serwis Facebook, 42% poświęca część czasu na YouTube, 40% przegląda Twittera. To przekłada się na inną ciekawą statystykę. Otóż 25% osób twierdzi, że czuje się mniej produktywna niż kiedykolwiek w historii odkąd mają dostęp do swoich gadżetów.

Skoro poświęcamy tyle czasu na elektronikę to wiadomo, że ktoś i coś na tym traci. Z oczywistych względów dla wielu problemem robi się zdrowie. Bardzo łatwo zauważyć zależność między rozwojem i dostępnością gadżetów i dodatkowymi kilogramami, które pokazuje nasza waga (koniecznie smart!). Co więcej blisko 60% osób pokłóciło się ze swoim partnerem/partnerką z powodu czasu spędzanego przed ekranem przez drugą osobę. 41% procent przyznaje się do tego, że ma problem z zarządzaniem czasu jaki ich dzieci spędzają przed ekranem.

Mnie osobiście, jako ojca najbardziej martwi ten drugi element. Dzieci mają teraz absurdalnie łatwy dostęp do elektroniki i naprawdę trzeba uważać, aby nie wsiąkły w to za bardzo. Wystarczy odpalić takie YT Kids, wszystko tam ładne, kolorowe i wciągające.

Muszę się zastanowić nad tym wszystkim i zdecydowanie zmniejszyć czas jaki spędzam przed tymi wszystkimi gadżetami i gadżecikami.