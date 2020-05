Bajki dla dzieci na YouTube – oto najlepsze kanały

Bajki na YouTube – jak to wygląda od strony prawnej?

Oczywiście każdy użytkownik YouTube nie może sobie ot tak wstawić dowolnej bajki na serwis i liczyć, że treść zostanie tam na dłużej. YouTube pozbywa się pirackich treści całkiem sprawnie. Jednak każdy, kto szukał kiedyś bajek w serwisie wie, że można odnaleźć tam wiele oryginalnych treści. Wszystko dzięki oficjalnym kanałom właścicieli praw do bajek. Dzielą się swoją twórczością ze wszystkimi, którzy mają ochotę ją oglądać. Na YouTube możemy odnaleźć chociażby Świnkę Peppę, Tomka i Przyjaciół, Strażaka Sama czy Teletubisie. Wszystko w całkowicie legalny i darmowy sposób. Warto zasubskrybować kanał z ulubioną bajką dziecka, aby na bieżąco śledzić pojawiające się na nim nowości, które uradują naszą pociechę.

Bajki na YouTube? Pamiętajcie o YouTube Kids

YouTube Kids to po prostu YouTube dla dzieciaków. Nie znajdą tam żadnych nieodpowiednich treści, brak tam filmów dla starszej widowni, dziecko może w spokoju przeglądać całą bibliotekę i o nic się nie martwić. Oczywiście w historii aplikacji zdarzyło się, że komuś udało się tam przemycić nieodpowiednie treści, ponieważ algorytm, który nad tym panuje, nie jest idealny, ale YouTube dba, aby takie sytuacje zdarzały się jak najrzadziej i były błyskawicznie opanowywane. Część filmów na YouTube Kids dodatkowo filtrują moderatorzy i partnerzy aplikacji. Zaletą YouTube Kids jest fakt, że to rodzic decyduje, czy jego dziecko będzie mogło przeglądać wyszukiwarkę bez ograniczeń. Opiekun może też ograniczyć treści z aplikacji, blokując treści od niezweryfikowanych partnerów. Można także nałożyć ograniczenie czasowe na korzystanie z apki. Całość jest również dostosowana do najmłodszych pod względem wizualnym. Powiększono przyciski, aby dziecku łatwiej było samodzielnie operować apką, wprowadzono także wyszukiwanie głosowe. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z Androidem i iOS-em oraz na wybranych telewizorach z funkcją smart TV.

Najlepsze oficjalne kanały z bajkami na Youtube

Peppa Pig Polski – Kanał Oficjalny Oficjalny kanał jednej z ulubionej bajek najmłodszych. Prosta animacja robi furorę na całym świecie. Na YT dostępny jest kanał w polskiej wersji językowej, ale i angielskiej czy hiszpańskiej (i zapewne wielu innych). Jeśli tylko rodzice chcą, aby ich pociecha od najmłodszych lat przyswajała zewsząd języki obce – nie ma problemu. Prosta bajeczka powinna być dobrym treningiem językowym dla malucha. Na Peppowych kanałach popularne są też transmisje na żywo, w trakcie których bajka puszczana jest na okrągło, siedem dni w tygodniu. Pewnie każda chwila na Peppę jest dobra. Studio Filmów Rysunkowych Ten polski kanał gromadzi filmy, które dorośli doskonale będą pamiętać z własnego dzieciństwa. Don Pedro, Kapitan Kliper czy Miś Kudłatek – bohaterowie tylko czekają, aby odkryło ich nowe pokolenie. Kanał prezentuje także bajkę Kuba i Śruba oraz materiały edukacyjne na temat powstawania filmów animowanych. Jeśli tylko chcecie pokazać swoim pociechom, co sami oglądaliście w ich wieku, ale martwił was brak dostępności do treści – oto rozwiązanie dla was. Nie trzeba szukać na strychach i w piwnicach zakurzonych kaset VHS i odtwarzacy wideo, wystarczy wejść na YouTube. Tosia i Tymek po Polsku [Topsy & Tim] – WildBrain To raczej nie bajka, a serial dla dzieciaków. Powstała na podstawie serii książeczek dla najmłodszych. Tosia i Tymek to rodzeństwo jak każde inne. W kolejnych odcinkach przeżywają rozterki i radości takie same, jak nasze dzieci. Dzięki temu najmłodsi mogą nauczyć się czegoś od rówieśników, poczuć z nimi więź i zobaczyć na własne oczy wiele sytuacji, z którymi jeszcze nie mieli do czynienia, ale zapewne kiedyś będą mieli. Bajkowisko – bajki dla dzieci Bajkowisko spodoba się każdemu dziecku, które lubi słuchać bajek. Na kanale znajduje się wiele słuchowisk okraszonych pięknymi animacjami. Można ich słuchać zarówno w formie audiobooka jak i rzeczywistej bajki. Na kanale znajdują się zarówno te klasyczne opowieści jak Kopciuszek czy Królowa Śniegu, ale i zupełnie nowe opowieści, które powinny spodobać się najmłodszym. To dobry wybór na trochę spokojniejsze popołudnie, które nie tylko sprawi dziecku przyjemność, ale i czegoś ją nauczy sprawnym morałem. NutkoSfera Nie od dziś wiadomo, że dzieci świetnie uczą się i bawią przy muzyce. Zajęcia rytmiczne rozwijają ich wyobraźnie i ułatwiają przyswajanie informacji, a także zapewniają rozrywkę. Jeśli i wasze dziecko lubi muzykę, na pewno spodoba mu się ten kanał. Znajdziecie tu ładne animacje okraszone chwytliwymi, prostymi piosenkami na przeróżne tematy – od kosmosu, przez literki, na warzywach kończąc.

Czy oglądać bajki na Youtube z dziećmi?

Oczywiście nie trzeba nad dzieckiem wisieć i kontrolować każdego jego kroku. Warto mieć jednak jakieś pojęcie na temat tego, co ogląda. Na YouTubie można natrafić na różne rzeczy. Pomijam już treści ewidentnie nieskierowane do dzieci, bo nawet z bajkami bywa różnie. Dziecko może trafić na coś po prostu… durnego. Kanałów z bajkami na YT jest cała masa, ponieważ są opłacalne. Dzieci oglądają animacje hurtowo, wciąż klikając w nowe. Nic dziwnego, że taśmowo powstaje marnej jakości kontent, który tylko zabiera czas najmłodszym i przyzwyczaja ich do szmiry. Oprócz tego, niestety, najmłodsi mogą trafić na treści, które wprawią ich w jakiś dyskomfort. Swego czasu było głośno na temat afery Świnki Peppy i pająka. Wszystko poszło o zabawę z pajączkiem, którego znalazł brat Peppy. Rodzice wytłumaczyli małym świnkom, że pajączek jest mały, nie skrzywdzi ich, więc mogą miło spędzić czas. Niby wszystko fajnie – ale nie w Australii. Promowanie zabawy z pająkami na Antypodach może się okazać ryzykowne. Jadowite i groźne stworzenia to marni kompani do zabawy. W skrajnych przypadkach na nieautoryzowanych kanałach na YT pojawiają się nawet treści pornograficzne i przemocowe, ukryte pod płaszczykiem np. prostej animacji z królową Elsą z Krainy Lodu. Na szczęście takie filmy są szybko ściągane i nie pojawiają się u oficjalnych producentów. Do tego, co ogląda nasze dziecko, warto podchodzić po prostu z głową i dorosłą czujnością.