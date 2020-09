Teraz jest już naprawdę identycznie, zarówno w zawartości jak i w cenie.

Nowością w ofercie Netii jest dodatkowy trzeci plan – VIP, który wygląda gorzej niż ten w Plusie. Wprawdzie mamy tu 50 GB transferu danych w miesiącu, a w Plusie 24 GB, jednak w Netii kosztuje ten plan 5 zł drożej i nie mamy tu dostępu w cenie do HBO GO (24,90 zł), Tidala (19,99 zł) lub IPLA Polsat Sport Premium (40 zł) przez cały okres umowy. Tak więc dla nowych klientów, obecna oferta Netii wygląda mniej atrakcyjniej niż do tej pory i mówię tu wszystkich planach, bo Netia nie udostępnia 5G w swoich planach, jak to ma miejsce w Plusie.

Nowa oferta Netii dla obecnych klientów

Zupełnie inaczej wygląda nowa oferta dla obecnych klientów Netii, która dokładnie obrazuje zamysł Cyfrowego Polsatu, który woli aby nowi klienci przychodzili do Plusa, nie do Netii, a ci klienci, którzy już są w Netii mieli lepiej i korzystniej.