Tanio, taniej, sprytnie. Cyfrowe życie nie musi być drogie

Gry nie muszą być drogie, ale… musisz wiedzieć gdzie szukać!

Gry wideo to rozrywka, która od lat kojarzona jest z wydatkami. I nie chodzi tylko o drogie sprzęty które pozwolą uruchomić gry „na ultra”, ale przede wszystkim cenę oprogramowania, która do najniższych nie należy. W dniu premiery wiele tytułów wycenianych jest na ponad 250 złotych. Ale czasy się zmieniają — modele biznesowe też. Teraz grać możemy właściwie na wszystkim: smartfony, tablety, konsole, komputery. Finansowanie gier to już nie tylko „gry za pełną cenę”, ale także cały szereg fajnie zaprojektowanych produktów free-to-play, które pozwalają bez cHoćby złotówki wciągnąć na setki godzin, a ewentualne opłaty to najczęściej kwestie kosmetyczne, które kompletnie nie zmieniają rozgrywki i nie dają przewagi. Przykłady pierwsze z brzegu — szalenie popularne gry League of Legends, Fortnite czy Pokemon Go. Ale gry free-to-play to jeszcze nie koniec: bowiem tytuły premium (także te z najwyższej półki) można regularnie kupić za ułamek ceny, a nawet… zgarnąć za darmo!

Na łamach Zero PLN regularnie możecie poczytać o fantastycznych promocjach związanymi z grami. Warto śledzić temat, wiele z nich trwa góra kilka dni, a nawet… kilka godzin! Ale no właśnie — w temacie gier premium, obecnie mamy nie tylko paczki gier które możemy wyrwać w śmiesznie niskiej cenie (kilka super tytułów za 3 złote), ale… dosłownie ZA DARMO. Epic Games Store co tydzień, regularnie, rozdaje gry — czasem są to (naj)większe produkcje — jak Grand Theft Auto V czy Civilization VI, czasem mniejsze, od niezależnych twórców, ale nigdy nie trafiają tam przypadkowe tytuły. Każdorazowo to świetne produkcje, które potrafią wciągnąć do wirtualnych światów na długie godziny.

