Takiego komputera w Polsce jeszcze nie było. Będzie kosztował fortunę

Komputery kwantowe mają wszechstronne zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak przemysł, nauka i zagadnienia społeczne. Przyczyniają się do przyspieszenia i usprawnienia procesu opracowywania nowych leków poprzez tworzenie wirtualnych modeli ludzkiego ciała, co umożliwia przeprowadzanie testów cyfrowych. To z kolei pozwala na skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów związanych z badaniami i rozwojem leków. Ponadto komputery kwantowe są wykorzystywane do rozwiązywania złożonych problemów logistycznych, co prowadzi do oszczędności czasu i redukcji zużycia paliwa. Dzięki zdolności do przetwarzania ogromnych ilości danych i wykonywania równoległych obliczeń mogą efektywnie optymalizować trasy dostaw, planować harmonogramy transportowe i usprawniać inne procesy logistyczne.

EuroQCS-Poland. Komputer kwantowy w Polsce

EuroQCS-Poland będzie jednym z kilku komputerów kwantowych uruchomionych w Unii Europejskiej. Czym będą się zajmować, gdy zaczną funkcjonować do 2025 r.? Mają stanowić ważny krok w rozwoju europejskiej infrastruktury obliczeń kwantowych i obliczeń superkomputerowych. Docelową mają zapewnić wysokie i energooszczędne parametry obliczeniowe przewyższające obecne superkomputery. Wspólna sieć komputerów kwantowych o najwyższej wydajności umożliwi realizację złożonych zadań, takich jak symulacja organizmu ludzkiego w celu przeprowadzenia wirtualnych prób narkotykowych, modelowanie reakcji chemicznych w celu projektowania nowych materiałów lub zarządzanie odnawialnymi źródłami energii za pośrednictwem sieci z korzyścią dla sektora biznesowego i użytkowników publicznych. Będą one wspierane i uzupełniane przez centra doskonałości w dziedzinie nauki i przemysłu. Skupią się one na określeniu problemów, które komputery kwantowe i symulatory są najlepiej przygotowane do rozwiązania.

Komputery kwantowe w Europie. Mają działać od 2025 r.

Ile komputerów kwantowych zostanie uruchomionych? Na ten moment Komisja Europejska podpisała umowy z sześcioma ośrodkami naukowymi z sześciu krajów europejskich - Polski, Włoch, Hiszpanii, Francji, Niemiec i Republiki Czeskiej.

LUMI-Q zostanie włączony do superkomputera KAROLINA w Krajowym Centrum Superkomputerowym IT4InnovationsEN (Czechy).

EuroQCS-Italy będzie mieścił się w centrum danych CINECA• i włączony do superkomputera przedeksaskalowego Leonardo (Włochy).

EuroQCS-Poland będzie zlokalizowany w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS) oraz będzie zintegrowany z infrastrukturą Centrum (Polska).

EuroQCS-Spain włączony zostanie do superkomputera MareNostrum 5 w centrum obliczeń superkomputerowych w Barcelonie – Centro Nacional de Supercomputación (Hiszpania).

Euro-Q-Exa zlokalizowany będzie w Centrum Superkomputerowym Bawarskiej Akademii Nauk i Humanistyki w Leibniz i zostanie włączony do infrastruktury Centrum (Austria).

EuroQCS-France będzie prowadzony przez GENCI i włączony do superkomputera Joliot Curie w siedzibie Wielkiego Centrum De Calcul w Très, eksploatowanego przez CEA (Francja).

Ministerstwo Cyfryzacji będzie współfinansować zakup komputera kwantowego. Wspólny projekt Ministerstwa Cyfryzacji i EuroHPC JU pozwoli jeszcze bardziej rozwinąć technologie kwantowe w Polsce

Komputery kwantowe to przyszłość. Pozwolą na radykalne przyspieszenie rozwiązywania skomplikowanych problemów obliczeniowych, takich jak modelowanie molekularne, optymalizacja procesów czy analiza dużych zbiorów danych. Komputery kwantowe mogą znacznie zwiększyć efektywność w dziedzinach takich jak medycyna, kryptografia, finanse oraz sztuczna inteligencja, dając instytucjom badawczym oraz podmiotom komercyjnym przewagę konkurencyjną, oraz możliwość przełomowych odkryć. Polska powinna być europejskim liderem rozwijania i wykorzystania tej technologii.

– mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Całkowity koszt instalacji komputera kwantowego EuroQCS-Poland w Poznaniu ma wynieść 12,28 milionów euro. Połowę tej kwoty zapewnia EuroHPC JU, a drugą połowę Ministerstwo Cyfryzacji.