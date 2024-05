Taki monitor to marzenie każdego gracza. Zachwyca rozmiarem i jakością

49-calowy monitor ma zaoferować zupełnie nowy wymiar rozgrywki. Sprzęt wyposażony został w nowoczesną, zakrzywioną, matrycę QD-OLED i oferuje rozdzielczość 5120 x 1440 pikseli. Dodatkowej magii dodaje mu wysoka częstotliwość odświeżania (144 hz) oraz krótki czas reakcji matrycy (0,3 ms). Urządzenie otrzymało także certyfikaty VESA ClearMR 8000 i DisplayHDR True Black 400, co jest gwarancją żywych kolorów i szerokiego zakresu tonalnego. Idealnie sprawdzi się on zarówno przy komputerze, jak i przy konsolach (monitor oferuje porty HDMI 2.1 o przepustowości 48 Gbit/s; odświeżanie 120 hz oraz zgodność z VRR i ALLM).

MPG QD-OLED to również rewelacyjna jakość obrazu i kolory, monitory z tej serii za sprawą dynamicznego wykorzystania warstwy kropek kwantowych Quantum Dot odwzorowują dużo szerszą przestrzeń barw w porównaniu z typowymi panelami gamingowymi, zapewniając 99-procentowe pokrycie DCI-P3. Są one też fabrycznie skalibrowane, co zapewnia niezwykłą wierność odwzorowania barw ze współczynnikiem wartości różnicy koloru delta-E (ΔE) ≤ 2. Ta wyjątkowa dokładność odwzorowania i płynne przejścia między kolorami związane są z wykorzystaniem 10-bitowych paneli RGB, które sprawiają, że możesz poczuć się jak w samym środku wirtualnej akcji.