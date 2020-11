Xbox Series X bez tajemnic

Jak możecie sami się przekonać oglądając poniższy, dosyć krótki film, rozebranie Xbox Series X nie należy do specjalnie trudnych czynności, jak już wiemy, gdzie znajdują się śrubki trzymające poszczególne elementy obudowy. Aby dostać się do wnętrza wystarczy odkręcić dwie z nich, która znalazły się pod naklejkami. W pierwszej kolejności można zdemontować napęd optyczny, który jest taki sam jak w Xbox One. Niestety pomimo tej kompatybilności fizycznej, nie będzie on działał z nową konsolą, chyba, że przelutujemy dedykowaną płytkę parującą napęd z płytą główną.

Kolejny krok to demontaż ogromnego wentylatora (130 mm), który wydmuchuje powietrza z obudowy do góry. Później uwagę zwraca zasilacz o mocy 315 W, czyli nieco mniej niż w PS5 (350 W), ale znacznie więcej niż w Xbox One X, gdzie mamy jednostkę o mocy 245 W. Reszta to dwie płytki PCB złożone w tzw. kanapkę, które chłodzone są przez ogromny radiator. Na płycie głównej znajdziemy jeszcze dysk SSD w formacie M.2 i rozmiarze 2230 (30 mm długości), który wyprodukował Western Digital (model SN530 z obsługą PCIe 4.0). Co ciekawe podłączając go do komputera PC można podejrzeć między innymi układ partycji, ale ewentualna samodzielna wymiana np. na model o pojemności 2 TB będzie raczej niemożliwa.