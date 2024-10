PlayStation 5 Slim tanio jak nigdy

Podczas Prime Days kilka dni temu nie było zbyt wiele ciekawych produktów w dobrych cenach, ale tym razem Amazon ma dla nas bardzo dobrą propozycję. W ofercie pojawiły się konsole PlayStation 5 Slim w wersji cyfrowej (bez napędu) oraz standardowej (z napędem) w bardzo dobrych cenach. Patrząc na porównywarki cenowe, to wygląda na to, że tak tanio jeszcze nie było. Model PS5 Slim Digital można obecnie kupić za nieco ponad 1697 złotych, a co więcej dostaniecie go jeszcze w ten weekend, bo obecnie data dostawy planowana jest na sobotę, 19 października. Podobnie jest w przypadku standardowej wersji PS5 Slim z napędem, która wyceniona została na niespełna 2056 złotych i również trafi do was jeszcze w weekend, jeśli dokonacie zakupu dzisiaj. Obie konsole sprzedaje bezpośrednio Amazon.

fot. Kamil Świtalski

Bazowa wersja konsoli PS5 Slim wyposażona jest w dysk o pojemności 1 TB i oferuje pełną wydajność. Sony nie bawiło się tak jak Microsoft w oferowanie gorszej konfiguracji (Xbox Series S) w niższej cenie. Trudno powiedzieć czy promocja na PS5 Slim jest jakoś powiązana z premierą konsoli w wersji Pro. Nie wiem też czy z okazji Black Friday konsola dostępna będzie taniej, ale wydaje się, że obecna oferta i tak jest całkiem atrakcyjna i trudno będzie o niższą cenę. Wygląda na to, że Sony nie ma już żadnych problemów z dostępnością samych konsol, co również jest dobrą wiadomością.