Tak szybko jeszcze nie było. PKP zapowiada rewolucję na torach

Jesienna zmiana rozkładu jazdy pociągów PKP Intercity to przede wszystkim nowe połączenie Warszawa – Szczecin – Warszawa przez Poznań. EIC 1804/8105 Sedina do Szczecina dotrzeć ma w rekordowym czasie 4 godz. 32 min., czyli krócej o około pół godziny niż obecnie najszybciej kursujący skład. A to oznacza jedno – najszybszy przejazd z Warszawy z Poznania, w zaledwie 2 godz. 18 min. O 10 minut krócej niż obecnie – nie jest to wiele, ale dla wielu podróżnych nawet kilka minut jest bardzo ważne.

Podobny czas przejazdu na trasie Warszawa – Poznań – Szczecin będzie miał także pociąg EIC 1800/8101 Chrobry. Innym, nowym połączeniem z Warszawy jest, EIC 1604/6105 Lech, które połączy stolicę z Wrocławiem. Pociąg kursować będzie przez Poznań zapewniając atrakcyjny czas przejazdu między stolicami województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego – 1 godz. 18 min. Pociąg zatrzymywać się będzie także w Lesznie, które zyska ekspresowy skład do Warszawy. Pociągi EIC 1804/8105 Sedina orazEIC 1604/6105 Lech posiadać będą jedne z nowszych wagonów, które firma odebrała w zeszłym roku i dwa lata temu.

PKP chwali się rekordowymi czasami przejazdów. Zmiany już od września!

Z komunikatu PKP Intercity dowiadujemy się też o innych nowych połączeniach i zmianach w czasach przejazdów:

Nowy pociąg IC 1106/1007 Esperanto relacji Łódź – Białystok – Łódź, zatrzyma się tylko w stolicy. Dzięki temu podróż ze stacji Łódź Widzew do Warszawy Zachodniej wyniesie 58 min, a z Łodzi Fabrycznej do Warszawy Centralnej – 1 godz. 12 min. Rekordowy czas przejazdu zostanie osiągnięty na odcinku Warszawa – Białystok – 1 godz. 38 min. Tę trasę pociąg pokona szybciej niż samochód o około pół godziny. Bezpośrednie szybkie połączenie z Warszawy do Białegostoku ma charakter pilotażowy. Obsługiwane będzie komfortowym pojazdem ED161 Dart. Utrzymane zostaną również 3 pary bezpośrednich połączeń kategorii Express InterCity Premium z Warszawy do Trójmiasta, bez zatrzymań po drodze. Z centrum stolicy do stacji Gdańsk Główny będą kursowały w czasie 2 godz. 25 min. Pociągi zostały wdrożone na wakacje, jednak ze względu na duże zainteresowanie, zostaną w rozkładzie jazdy co najmniej do połowy grudnia.

Jednak to nie koniec zmian. Podróżni wybierający się z i do Warszawy będą mogli odetchnąć z ulgą, gdyż przywrócona zostaje przepustowość stacji Warszawa Centralna oraz linii średnicowej w aglomeracji warszawskiej (Warszawa Centralna – Warszawa Zachodnia). Co to oznacza? Niemal wszystkie pociągi dalekobieżne jeździć będą do Warszawy Centralnej. Z jednym wyjątkiem. Pociąg IC 3128 Łokietek w okresie 21 października – 8 listopada nadal będzie kursować przez stację Warszawa Gdańska. PKP Intercity przypomina jednak, aby dokładnie sprawdzać stacje przyjazdu i odjazdu połączeń do/z Warszawy, gdyż może zdarzyć się sytuacja, gdzie stacje będą się różnić od pierwotnego rozkładu.