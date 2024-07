Internet w Pendolino to żart. O wygodnym dostępnie wciąż nie ma mowy

Internet w Pendolino to coś, o czym mówi się w Polsce od bardzo dawna. Początkowo, składy ED250, które obsługują połączenia realizowane w ramach Express InterCity Premium:

Szybkie i nowoczesne pociągi Express InterCity Premium, tworzą nową kategorię komfortu i jakość na polskich torach. Utworzenie kategorii EIP, otworzyło nowy rozdział w unowocześnianiu polskiego sektora transportu i tworzenia lepszego standardu podróżowania koleją w Polsce – dostosowanego do potrzeb, oczekiwań i możliwości finansowych różnych grup pasażerów.

Pociągi EIP łączą Trójmiasto i Warszawę z aglomeracjami południowymi (Krakowem, Katowicami, Wrocławiem, Gliwicami), a także umożliwiają dojazd do takich miast, jak Kołobrzeg, Bielsko-Biała, Rzeszów czy Jelenia Góra. Po Polsce kursują regularnie od 2014 r. Jednak początkowo brakowało w nich jednej z najważniejszych, w dzisiejszych czasach, usługi – dostępu do sieci WiFi. Wynikało to z samej konstrukcji pociągów, jak i sporu z firmą ALSTOM (producentem składów), która dopiero po podpisaniu nowej umowy w 2018 r. zdecydowała się na montaż routerów z dostępem do bezprzewodowego internetu we wszystkich 20 składach, które obecnie jeżdżą po Polsce. Problem w tym, że na jednej z najbardziej popularnych tras w Polsce, Kraków – Warszawa, internet w Pendolino pozostawia wiele do życzenia.

Internet w Pendolino. Niby jest, ale jakby go nie było

W styczniu tego roku PKP Intercity chwaliło się, że w 2023 r. na tej trasie podróżowało 2 586 793 pasażerów. Choć firma nie podaje, ile z tych osób wybrało przejazd Pendolino, patrząc na rozkład jazdy pociągów, można założyć, że spora część. To również trasa bardzo biznesowa łącząca dwa ważne w Polsce miasta. I chyba nie będzie zaskoczenia, że sporo podróżnych oczekiwałoby stabilnego dostępu do internetu. I choć w pociągach Express InterCity Premium kursujących między Krakowem a Warszawą internet jest dostępny za darmo, szybko okazuje się, że korzystanie z niego pozostawia wiele do życzenia. Komputer, smartfon, tablet, czy inne urządzenie można połączyć z WiFi, jednak wystarczy kilka minut, by przekonać się, że go w rzeczywistości nie ma. Trudności ze złapaniem zasięgu, utrzymaniu połączenia, czy niskie prędkości to tylko niektóre problemy, o których spółka wie od lat.

I co prawda PKP Intercity stara się jak może, by pasażerowie mogli wygodnie korzystać z WiFi w Pendolino, przed przewoźnikiem jeszcze daleka droga. Na szczęście stale prowadzone są prace, dzięki którym internet ma być lepszy i niezawodny. Kilka miesięcy temu spółka mówiła:

Na dostępność Wi-Fi w pociągach ma wpływ wiele czynników, m.in. aktualne położenie składu względem zasięgu nadajników poszczególnych operatorów komórkowych, stan techniczny urządzeń odpowiedzialnych za dostarczanie Internetu do konkretnego składu lub wagonu, usterki po stronie dostawcy sygnału komórkowego GSM/LTE/5G czy warunki atmosferyczne. Żeby zapewnić pasażerom możliwie najlepszy dostęp do Internetu oraz jakość połączeń głosowych na pokładach, Spółka PKP Intercity, jako pierwszy przewoźnik w Polsce, uruchomiła 550 mobilnych wzmacniaczy sieci operatorów telefonii komórkowej, w tym w 526 wagonach oraz po 2 w 12 EZT Flirt. Dodatkowo zakupiła i zainstalowała w pojazdach ED160 Flirt nowoczesne routery GSM/WIFI pracujące w trybie agregacji łącz kilku sieci komórkowych, co zapewni pasażerom stabilne połączenie z Internetem. System jest stale monitorowany przy pomocy autorskiego systemu, który pozwala niemal natychmiast podejmować działania w przypadku wystąpienia awarii lub monitorować utrzymanie Internetu świadczone przez podmioty zewnętrzne.

Internet w Pendolino. Czy coś się zmieni?

A co z pociągami ED250? Na ten moment wszystkie składy Pendolino mają zainstalowany system WiFiX. Pozwala on nadzorować pracę urządzeń dostarczających internet oraz na bieżąco sprawdzać parametry sieci WiFi, niezależnie od lokalizacji danego wagonu czy zespołu trakcyjnego. Jednak to nie wystarcza, gdyż przez większość czasu spędzonego na trasie Warszawa – Kraków sieć zwyczajnie nie działa. I nie mówię tu o tunelu w Uniejowie-Rędzinach, gdzie zasięg jest ograniczony z oczywistych względów...

No nic, za kilka dni czeka mnie kolejna podróż na tej trasie, jednak postaram się wyrobić ze wszystkimi obowiązkami nieco wcześniej, by nie martwić się i wpatrywać w paski postępu ładowania stron. Być może podróżni wybierający PKP Intercity Premium będą mogli wkrótce cieszyć się nieprzerwanym dostępem do internetu. W końcu przewoźnik to obiecuje od dawna. Wielokrotnie słyszeliśmy zapewnienia o stale poprawiającej się infrastrukturze, jednak w przypadku trasy Kraków – Warszawa niewiele się zmieniło.